Kıbrıs

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’nden Hayvan Satışı

28 Haziran 2019

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü; 15 baş inek, 10 baş tosun, 30 baş keçi ve 40 baş oğlağın, kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını bildirdi.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı ve ihaleyi kazananların en geç 19 Temmuz Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu bildirildi.

19 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecek.

Kasaplık satışına sunulan inekler, Çömlekçi; diğer hayvanlar ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilecek.

Tekliflerin en geç 5 Temmuz Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

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