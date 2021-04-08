KIBRIS SORUNU DAİMA GÜNDEMDE

Politikada sizlerin sık sık tekrarladıklarınız değil, dünyanın uzlaştığı çizgiler egemen olur. Kıbrıs mücadele tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur.

Geçmişte , Rumların ENOSİS hayalinin, Türklerin taksim hayallerinin gerçekleşememesinde ana dinamik, ULUSLAR ARASI ÇIKARLARDI. Günümüzde de Kıbrıs Sorununu şekillendirecek olan yine uluslararası çıkarlar ve uzlaşmalar olacaktır.

BM nin Nisan ayının sonunda gerçekleştireceği 5 ARTI 1 konferansı öncesi AB liderlerinin hareketliliği, Türkiye’yi ziyaretleri ve tarafların uzlaşma çizgilerinde karar kılmaları, bu hafta içerisindeki en önemli gelişme olmuştur.

Bu gelişmenin yanısıra Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayrı-resmî konferans öncesinde Birleşik Krallık Avrupa Bakan Yardımcısı Wendy Morton Çarşamba ve Perşembe günü,Nikos Anastasiadis ve Ersin Tatar ile önemli görüşmeler yapacaktır.

Morton’un Çarşamba günü Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve ardından da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile görüştü.

Morton ayrıca Çarşamba akşamı, Rum yönetiminin çeşitli kademelerinde görev almış kadınlar tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Wendy Morton’un Perşembe Sabahı Güney Kıbrıs’ta İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile görüştükten sonra KKTC’ye geleceği, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşeceği ve akşam da Kıbrıs Türk siyasi partileri tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacağı açıklanmıştır.

Rum kesiminde Anastasiadis, Cenevre’de düzenlenecek 5+BM konferansıyla ilgili sorulara , “Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi perspektiflerini yaratacak gerçek bir yaratıcı diyalog “kararlılığında” olduğunu söyledi.

Anastasiadis, başka bir soru üzerine “Türk hükümeti ve Kıbrıslı Türk lider tarafından dile getirilmekte olan iki devlet çözümü tezi, ısrarlı tezleri olacaksa, iyimser olduğumu söyleyemem. (Cenevre’ye) Gidiyorum, olumlu olacağım, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin çıkarları yerine Türkiye’nin çıkarlarına olan anlayışları artık nihayet aşmamıza olanak tanıyacak şartların yaratılması için çok çok olumlu olacağım.” dedi.

Anastasiadis, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları konusuna değinirken, bazı ülkelerin Türkiye ile ekonomik çıkarlarından dolayı yaptırımları istemediğini ancak

“AB üyesi ülkelerin Türk ekonomisine ekonomik bağlantılı çıkarlarına rağmen Türkiye-Avrupa arasındaki ilişkilerinin iyileşmesi olumlu perspektifinin, Yunanistan’ın egemenlik haklarının ihlal edilmemesinden ve Kıbrıs’a karşı çıkar ihlallerinin tekrarlanmamasından geçmesi için çalıştıklarını da söyledi.

ABD, RUSYA VE ÇİN de BM nin konferansından önce, Kıbrıs’ta İKİ AYRI DEVLET çözümüne kesinlikle karşı olduklarını, BM nin geliştirdiği PARAMETRELERİN DIŞINA ÇIKILMAYACAĞINI bu süreçte sık sık açıklama ihtiyacı hissetmişlerdir.

AB nin, İngiltere’nin hareketlenmesinin etkileri mutlaka 5 ARTI 1 BM konferansına etki edecektir. Görülen o ki, ne Anastasiadis’in ne de Ersin Tatar’ın söylemlerinin bu konferansta belirleyici etkisi olmayacak, süreci Türkiye ile olan pazarlıklar belirleyecektir.