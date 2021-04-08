Bir polis genç bir öğrenci kızı saçlarından tuttuğu gibi yere savurdu.

Üç beş tane polis, sırtlanların avına saldırdığı gibi bir gence saldırıp, yaka paça yere savurup üstüne abandılar.

Bir başka polis, yine genç bir kız öğrencinin boğazına sarıldı bir düşmana saldırır gibi…

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Orası neresi?

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Kendisinden ayrılmak isteyen karısını bir caddenin önünde yakaladı, 16 yerinden bıçakladı; öte yandan bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı.

Hasta olan genç bir kadın herhangi bir hastaneden acil yatak beklerken ve bunu çığlık çığlığa duyurmaya çalışırken, ona yatak bulunamadı, genç kadın bu süre içinde hayattan koptu; öte yandan bir yandaşı alıp hastaneye getirmek için İngiltere’ye ambulans uçak gönderildi…

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Orası hangi coğrafya?

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Montrö tartışmaları çıkınca, emekli büyükelçiler gibi emekli amiraller de kendi görüşlerini açıkladı.

Açıklanır açıklanmaz düğmeye basılır gibi yandaş popülasyon tepeden tırnağa ayağa kaldırıldı, bundan darbe çıkarılmaya çalışıldı; amirlerin kimisi 24 saat içinde seher vakti evlerinden tutuklanarak gözaltına alındı…

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Bu hangi ülke?

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Daha önce denendiği gibi bu sefer de bir başka milletvekiline 6 yıl önceki bir sosyal medya mesajından dolayı hüküm giydirdiler, ardından ışık hızıyla vekilliğini düşürdüler, sonra 10 gün içinde tutuklayıp cezaevine tıktılar…

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Bu ülke tanıdık mı?

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Ayasofya müze olmaktan çıkarılınca oraya laiklik karşıtı demeçler verebileceği anlaşılan yeni bir imam atandı.

Askerde Fetullahçıların yerini başka tarikatların aldığı yolunda tartışmalar sürürken, halen görevde olan bir amiralin bir tarikatevinde sarıklı ve cübbeli halde fotoğrafları ortaya çıktı…

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Burası neresi?

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Söz söylemenin, düşünce ve fikir beyan etmenin, eleştiri yapmanın, hatta kendi sosyal medya hesabından hatıra fotoğrafı yayınlamanın tehlikelerle dolu olduğu bir ülkeye; yasa altında tutulan özel hayata dair bilgilerin gazetelerde alenen yayınlanıp alenen fişlendiği bir yere ve gazetecilere sürekli olarak tuzak kurulup ortalık yerde dövülüp linç edilmek istendiği bir yere Türkiye denir mi?

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Orası bildiğiniz Türkiye değil; başka bir Türkiye.

İktidar sahipleri tarafından Anayasa Mahkemesi’nin kapanması gerektiğini isteyip bunu bangır bangır söyleyecek kadar bambaşka bir yere dönüşen Türkiye…

Bildiğiniz gibi değil!

Tanınmaz halde.

Bir filmi yapılsa, içine ne kadar aşk teması konursa konsun korku filmi olur ve 18 yaşından küçüklere gösterilemez herhalde…