Öztürk: “Dünyada sigortacılık finansal sektörün ciddi bir aktörü ancak Kuzey Kıbrıs’ta henüz yeterli rolü üstlenmedi”

Güneş: “Devletimizin sigorta sektörüne önem vermesini, gerekli yasalar ile tüzüklerin bir an evvel çıkartılmasını bekliyoruz”

Kıbrıs Sigorta, “Acente Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ve bazı acente temsilcileri katıldı.

Kıbrıs Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güneş’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, sırayla İngiltere’de Boitefin Şirket Direktörü ve Genel Müdürü İbrahim Özkaratan, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, Müsteşar Enver Öztürk ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da birer konuşma yaptı. Toplantı, acentelerin ilgili departman sorumluları ile soru – cevap bölümüyle tamamlandı.

-Tatar: “Kendi şirketlerimizi güçlendirmek zorundayız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acente Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmasına, Kıbrıs Sigorta’nın kurucusu olan Salih Coşar’ı anarak başladı, Kıbrıs Sigorta’nın yıllardır ülkenin tüm sigorta sektörüne verdiği hizmetlerin önemine vurgu yaptı. Tatar, Kıbrıs Sigorta’nın gelmiş, geçmiş tüm yöneticilerini ve hizmeti geçenleri de kutladı.

Sigortanın önemine yağmur yağmadığında tarım sektörünün yaşadığı sıkıntıyı örnek göstererek anlatan Tatar, bu alanda “Tarım Sigortası” yapılabileceğini belirtti.

Sosyal Sigortalara yatırılan primlere de değinen Tatar, bu primin karşılığında tedavi masraflarının karşılandığını ve emeklilikte maaş ödendiğini belirtti ve “Bir hesap kitap yaparsak ödediğimiz sigorta primi bütün bu mükellefiyetlerin yerine getirilmesi için hiç de öyle yeterli bir rakam değil. Çünkü beklenti büyük” dedi.

Reasürans sigorta konusuna da değinen Tatar, bunun riski başka yere devretmek demek olduğunu aktararak, “Paranın reasürans olarak yurtdışına çıkması ülkenin ekonomik yapısını zayıflatır. Paranın bir kısmının burada kalması lazım, hepsinin yurt dışına gitmesi doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Sektörün büyük ve uzmanlık gerektiren bir sektör olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu alanda tanıtımın, bilinçli ve uzman kadroların ve erken yaştan eğitimin önemine vurgu yaptı.

Şirketlerin güçlendirilmesi gerektiğini de kaydeden Tatar, “Kendi şirketlerimizi güçlendirmek zorundayız. Güçlü olan şirketin rekabet ortamında primleri de daha dengeli olur” dedi.

-Öztürk: “Birçok alanda sigortacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve ürün yelpazesinin genişletilmesi lazım”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, sigorta sektörünün siyasi kontrolden uzak olması gerektiği konusunda KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı ile hemfikir olduğunu ifade ederek sözlerine başladı.

“Bakanlık olarak Kıbrıs Sigorta Yönetimine etki bir şekilde müdahalemiz olmamıştır. Genellikle profesyonel yöneticilerin işlerini yapması için uygun zaman ve zemin hazırlama çerçevesinde müdahil olmaya çalışıyoruz” diyen Öztürk, Kıbrıs Sigorta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olduğundan zorunlu bazı hallerde istişareler edildiğini kaydetti.

Dünyada sigortacılığın finansal sektörün ciddi bir aktörü olduğunu ancak Kuzey Kıbrıs’ta henüz yeterli rolü üstlenmediğini anlatan Öztürk, bir yasal takım düzenlemelerin yapılması gerektiğini ve sigorta şirketlerinin de bazı anlayış farklılıkları getirmesi gerektiğini ifade etti.

“Sigorta dendiğinde neredeyse herkes sadece araç sigortası anlıyor. Hâlbuki birçok alanda sigortacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve ürün yelpazesinin genişletilmesi lazım” diyen Öztürk, “Bakanlık olarak bizim görevimiz, ürettiğiniz fikir ve önerileri bize aktarmanız halinde bizler bunları hükümete ve meclise taşıyarak sizlerin talepleri doğrultusunda icraatlar yapılmasını, düzenlemeler yapılmasını sağlamak olmalıdır. Dolayısıyla yapacağınız çalışmalar bizlere de yol gösterecek, ışık tutacaktır” ifadelerini kullandı.

– Güneş: “Kıbrıs Sigorta, 59’u aktif, 15 yeni acente ile toplamda 74 acente ile hizmet vermekte”

Kıbrıs Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güneş, Kıbrıs Sigorta’nın ada genelinde, 59 aktif ve 15’e yakın yeni acentenin önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesiyle birlikte toplam 74 acente ile hizmet alanı kurduğunu aktararak, Kıbrıs Sigorta’nın, bugün en güvenilir sigorta şirketinin başında geldiğini belirtti.

Güneş, hükümetten beklentilerine ilişkin şunları kaydetti:

“Ürün yelpazemizi genişletmek, dünya ile rekabet edebilmek için Devletimizin de sigorta sektörüne önem vermesini ve gerekli yasaların ve tüzüklerin bir an evvel çıkartılmasını beklemekteyiz. Dünyada en yaygın olan tam kapsamlı sağlık sigortası, seyahat sigortası ve yeni inşaat sigortalarının bir an önce ülkemizde de yaygınlaştırılması için Devletimiz ve Sigortacılar Birliği’nin bu konuda ciddi çalışma göstermesini beklemekteyiz.”

-“KKTC’de 200 bine yakın konutun sadece yüzde 20’si sigortalıdır”

Güneş, Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminin sektörü de yakından ilgilendirdiğini belirterek, depremde evlerin ve iş yerlerinin sigortalı olmasının öneminin bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Güneş, KKTC’nin bu noktadaki durumuna ilişkin ellerindeki bazı verileri paylaşarak, KKTC’de 200 bine yakın konut olduğunu, bu rakamın sadece 21 bin 200’ünün konut, 10 bin 600’ünün de iş yeri sigortası olduğu aktardı. Güneş, “Yani konutların ancak yüzde 20’si sigortalıdır. Bu rakam oldukça düşük ve ürkütücüdür. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde konut sigortasının hemen hemen zorunlu olmasına rağmen henüz ülkemizde zorunlu deprem sigortasına maalesef geçemedik. Bu konuda da Sigortacılar Birliği ve hükümetin gerekli yasal düzenlemeleri hazırlamasını beklemekteyiz” dedi.

Kıbrıs Sigorta Şirketi olarak konutlarını depreme ve yangına karşı sigortalamaları için şubat ayından itibaren başlattıkları kampanya sonucunda son üç ay içerisinde, ocak ayına kıyasla, konut sigortasında yüzde 400 artış olduğunu belirtti.

– “Trafikte dolaşan 235 bin civarı aracın sadece 80 bin civarı kasko poliçeli. Araçların sadece üçte biri kaskolu”

Ülkede, sadece karşı tarafın hasarını ödeyen zorunlu araç sigortası yapıldığını aktaran Güneş, şu an trafikte dolaşan 235 bin civarı araç olduğunu, bu araçların sadece 80 bin civarının kasko poliçesi bulunduğunu, bunun da trafikteki araçların sadece üçte birinin kaskolu olduğunu gösterdiğini belirtti. Güneş, bu konuda da ciddi kampanyalara ve bilinçlenmeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

-Çukurovalı: “Ülkede sigorta sektörü yeterince gelişmedi… Sigorta sektörü gelişmeden ülkenin ticareti ve ekonomisi de gelişemez”

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı konuşmasında sigortanın önemine vurgu yaparak, “Sigorta, önce fertlerin sonra kurum ve kuruluşların, genelde tüm ülkenin değerlerini koruma altına alan tek sektör” dedi.

Sigorta sektörü gelişmeden ülkenin ticaretinin ve ekonomisinin de gelişemeyeceğini vurgulayan Çukurovalı, Kuzey Kıbrıs’ta sektörün yeterince gelişmediğini belirtti.

Sigorta sektörünün gelişmesi için acentelere büyük görev düştüğünü ifade ederek, sektörün halka doğru şekilde anlatılması gerektiğini kaydetti. Devletin de sektörün gelişmesi için çaba göstermesinin önemine değinen Çukurovalı, sektörün siyasetten uzaklaştırılması gerektiğine de inanç belirtti.

-Özkaratan: “Kendi ülkeme daha fazla hizmet etmek çok büyük bir onur ve şans”

Etkinliğe davetli olarak katılan İngiltere’de Boitefin Şirket Direktörü ve Genel Müdürü İbrahim Özkaratan, Kıbrıs’ta iş yaptıkları ve geliştirmek istedikleri ürünleri Kıbrıs Sigorta önceliğinde başlattıklarını belirterek, bazı reasürans sigortalarının anlaşmalarını, poliçe içeriğindeki değişimlerin ve risklerin tanımlamalarını, Avrupa coğrafyasına uyumlaştırmaya önem gösterdiklerini söyledi.

Kıbrıs’ta böyle bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Boitefin Şirket Direktörü ve Genel Müdürü İbrahim Özkaratan, büyüdüğü ülkeye daha fazla hizmet etmek istediğini belirterek, bunun kendisi için “çok büyük bir onur ve şans” olduğunu söyledi.

Ülkede sigortacılık sektörün geliştirilmesi için acentelere önemli görevler düştüğünü belirten Özkaratan, acentelerin, sigortaların en son kullanıcısı olan müşterilerle daha çok, bire bir görüştüğünü; bu risk tanımında acentelerinin görevlerinin büyük olduğunu, sektörde en önemli şeyin iletişim olduğunu vurguladı. Özkaratan, yeni ürünleri Kıbrıs Sigorta ile konuşmaya devam ettiklerini de belirtti.

Konuşmaların ardından kahve arası verildi, sonrasında ise acentelerin ilgili departman sorumluları ile soru – cevap bölümüne geçildi.