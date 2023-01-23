“Kıbrıs Mutfak Paylaşımları” belgeselinin ilk gösterimi yarın Dayanışma Evi’nde yapılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Yaşam

“Kıbrıs Mutfak Paylaşımları” belgeselinin ilk gösterimi yarın Dayanışma Evi’nde yapılıyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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“Kıbrıs Mutfak Paylaşımları” belgeseli

“Kıbrıs Mutfak Paylaşımları” belgeselinin ilk gösterimi, yarın, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde (Home For Cooperation) yapılacak.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre Avrupa Komisyonu’nun desteği ile AB Bilgi Merkezi ve Centre of Visual Arts and Research’in (CVAR) iş birliğinde hazırlanan belgeselin gösterimi, 18.00-19.30 saatleri arasında olacak.


Etkinlikte açılış konuşmaları, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa ve CVAR Direktörü Rita Severis tarafından yapılacak.

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Tags:belgeselkıbrısKıbrıs Mutfak Paylaşımları
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