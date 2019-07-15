Kıbrıs

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergiler Ekonomi Bakanı Taçoy tarafından açıldı

15 Temmuz 2019

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan Türkmenistan ve Kazakistan sanatçıları resim sergileri ile 4 kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

260 eserden oluşan sergi,  hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Sergi Salonu ile Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları 1-2-3’te,  26 Temmuz’a kadar ziyarete açık olacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Sergi Salonu ile Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları’ndaki sergilerin açılışına, Taçoy’un yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme, UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla, misafirler katıldı.

Sergilerin açılışında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistanlı Sanatçılar Bazarkul Omarkul Uulu,Kubanychbek İbragimov, Bakramzhon Temirov, Rahman Umarov, Elmira Zhumabayeva, Türkmenistanlı sanatçı Dovletgeldi Akkyyev ile birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kırgızistanlı ve Türkmenistanlı sanatçılara “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi, teşekkür plaketi verildi. Sergi kurdelesi kesilerek 6 ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi.

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