Kıbrıs

İskele’deki trafik denetiminde 32 araç sürücüsü rapor edildi

15 Temmuz 2019

 İskele bölgesinde 105 aracın kontrol edildiği denetimlerde suç işlediği tespit edilen toplam 32 sürücü rapor edildi.

Polisin açıklamasına göre, trafik seferberliği kapsamında geçen hafta Lefkoşa Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen denetimler bugün de İskele’de yapıldı.

Trafik ekiplerince sabahleyin 07.30 – 10.00, mesai çıkışı 14.00 – 16.00 saatleri arasında 2 ayrı noktada yapılan denetimlerde 32 sürücü rapor edilirken, 1 araç trafikten men edildi.

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