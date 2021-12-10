Kıbrıs-Katar ortaklığı: 5’inci parsel için sözleşme

ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığı ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında 5’inci parselde doğalgaz arama ve üretim paylaşımı anlaşması imzalandı.

Türkiye – Katar ortaklığında çok sayıda anlaşmaya imza atıldığı bu hafta içinde, bu kez de Kıbrıs Cumhuriyeti – Katar işbirliği dikkat çekti.

Katar ve Exxon, Kıbrıs’ta Türkiye’nin karşı çıktığı anlaşmayı imzaladı.

ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığı ile Kıbrıs Cumhuriyeti, 5’inci parselde doğalgaz arama ve üretim paylaşımı anlaşmasını imzaladı. Türkiye burada arama ruhsatı verilmesine tepki göstermişti.

Katar haber ajansı QNA’nın haberine göre, anlaşma çerçevesinde Katar Petrolleri Ortaklığı yüzde 40, Exxon yüzde 60 pay sahibi olacak. Operatörlük de Exxon’a ait olacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti “Münhasır Ekonomik Bölgesi” iddiasıyla 5. Parseli için yeni sözleşme imzaladı.

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon üretim ve arama ruhsatının orantılı paylaşımına ilişkin sözleşme, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ExxonMobil ve Katar Petroleum konsorsiyumu arasında imzalandı.

Anlaşma, Kıbrıs Cumhuriyeti adına Enerji Bakanı Natasa Pilidou tarafından imzalandı.

Ruhsat, 2 Aralık’ta Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı.

Yönetim şirketi yüzde 60’lık bir yüzde ile ExxonMobil olacak.

Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarını tek taraflı olarak 13 parsele ayırmıştı. Kıbrsılı Rum yönetiminin bu parsellerde uluslararası şirketlere arama izni vermesi, kıta sahanlığının ihlal edildiğini vurgulayan Türkiye’nin tepkisini çekmişti.