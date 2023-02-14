Kıbrıs İlim Üniversitesi: İki öğrencimizden halen haber alamadık - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Kıbrıs İlim Üniversitesi: İki öğrencimizden halen haber alamadık

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs İlim Üniversitesi

Kıbrıs İlim Üniversitesi(KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç, öğrencilerinden iki tanesine henüz ulaşamadıklarını, üç öğrencisinin ise vefat haberini aldıklarını kaydetti.

 Büyükgönenç, yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen 400’e yakın öğrencilerinin bulunduğunu, deprem sonrası ivedi bir şekilde oluşturdukları deprem kriz masası ile tek tek öğrencilerine ulaştıklarını, iki öğrenciden hala daha dönüş alamadıklarını biri mezun üç öğrencinin ise vefat haberini aldıklarını kaydetti.


 Deprem felaketiyle psikolojik yıkımlarında baş gösterdiğini KİU öğretim üyesi, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı önderliğinde Ruhsal Travma ve Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi oluşturulduğunu ve afetten etkilenenlere online ve yüz yüze ücretsiz destek verilmeye başlandığını kaydetti.

 Büyükgönenç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden ile İlk ve Acil Yardım Bölümünden öğrenci ve öğretim elemanlarının depremden etkilenen bazı bölgelere destek verdiğini de kaydetti.

 Büyükgönenç ayrıca bazı deprem bölgelerinde oluşan ilaç ihtiyacı karşısında Girne bölgesindeki eczacılarla işbirliğinde oluşturdukları ilaç kolilerini afet bölgelerine gönderdiklerini kaydetti.

 

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Tags:depremKıbrıs İlim Üniversitesi
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