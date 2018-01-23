Kıbrıs Hastanelerinde Büyük Gelişme

1995 Yılında kurulduğu günden bu yana “halka kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleri sunmak” ilkesinden asla taviz vermeyen Magusa Tıp Merkezi Hastanesi; günden güne gelişerek hep daha iyi hizmeti hedeflemiştir.

Bu hedefin sonucu olarak da sürekli büyüyerek hizmet vermeye devam etmektedir. 2017 yılında inşaatına başlanan yeni ek bina ile de bu hizmet kalitesini arttırma yolundaki hedeflerinde de şaşmadan ilerlemektedirler.

1995 yılında iki katlı bir bina olarak hizmet veren Magusa Tıp Merkezi, 2000 yılı sonunda 3500m2’lik yeni binasına taşınmıştı. Burada acil servisten, cilt hastalıklarına; beslenme ve diyetten, çocuk ve ergen psikolojisine; fizik tedavi ve rehabilitasyondan, genel cerrahiye; ağız ve diş sağlığından, göz sağlığına; kadın hastalıkları ve doğumdan, tüp bebek tedavisine kadar geniş yelpazede hizmetlerini vermeye devam etmektedir. Tüm bu hizmetler ISO 9001 kalite sertifikası ile de taçlanarak KKTC’nin ilk ve tek ISO9001 belgeli hastanesi ünvanına da kavuşmuştur.

2018 yılı itibariyle de 7 katlı bitişik nizam ek binası ile 3500m2 olan kullanım alanını 6000m2’ye çıkararak 1. sınıf hizmet vermeye devam edeceklerdir. Magusa Tıp Merkezi LTD. ŞTİ. olarak artık Cyprus Central Hospital ismiyle hizmet vereceğini ve uluslararası hizmet standartlarında hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdular. Bu gelişmenin en büyük sebeplerinden biri de artan tüp bebek vaka sayısı. Günden güne başarı oranlarını katlayarak arttıran Kıbrıs Tüp Bebek bölümü; daha geniş bir alanda, daha iyi hizmet vermek için yeni binaya gereksinim duydu.

Magusa Tıp Merkezi kurucu ortak, Kadın Hastalıkları ve Doğum – Tüp Bebek Uzmanı Dr. Serap Kağan; “Dünya’nın dört bir yanından gelen hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için bu büyümenin olması gerektiyordu. Tüp bebek tedavisinde, hastanemizin kurulduğu günlerden bugünlere yatırımlarımızla başarı oranlarımızı günden güne arttırdık. Bu sefer de artık zirveye oynayarak her hastalarımızın bebek sahibi olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hastanenin görünen gelişen kısmı kadar, arka planda gelişen ve büyük yatırımlar gerektiren bölümlerimiz de var. Bunlardan biri de son teknoloji aletlerin kullanıldığı tüp bebek laboratuvarımızdır. Sadece belirli personelin girdiği bu bölümde tüp bebekte başarı oranlarımızı arttırmak adına hiç bir yatırımdan kaçınmadık. Hastalarımız gönül rahatlığı ile gelip, en son teknolojinin ve imkanların kullanıldığı hastanemizde tedavi olabilirler.” dedi.