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Kıbrıs Eğlence Yerleri İşverenler Birliği: İzoleyiz

4 Nisan 2020
gece kulübü

Kıbrıs Eğlence Yerleri İşverenler Birliği bugün sosyal medyada çıkan bir haber üzerine üye olan tüm Gece Kulüplerinin kapalı olduğunu hatırlatma ihtiyacı hissettiklerini açıkladı.
Açıklama şöyle:
Bugün sosyal medyada çıkan bir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Alsancak bölgesinde Gece Kulübü olmadığı malumunuzdur. Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor dönemde; belli başlı kesimler tarafından bizler hedef gösterilip yalan/yanlış haberler yapılıp bilgi kirliliği yapılmaktadır. Çamur at izi kalsın mantığı ile hareket eden bu kesimler sadece panik havası yaratıp bizler üzerinden kendilerine söz hakkı yaratmak istemektedirler.Uzun zamandır bizleri yıpratmak için ; bilgileri dahi olmayan konular hakkında fikirleri olmuştur. KEYİB olarak bu haberin gerçeği yansıtmadığını belirtir, 13/03/2020 tarihinden itibaren birliğimize üye olan tüm Gece Kulüplerinin kapalı olduğunu hatırlatır , insan sağlığı her şeyden önce gelir bilinci ile tüm sağlık ve hijyen kuralları çerçevesinde izole olduğumuzu tüm kamuoyuna duyurur sağlıklı günler dileriz…
Kıbrıs Eğlence Yerleri İşverenler Birliği


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