Kıbrıs Developments’ten KTEV’e gonuldenbagliyiz.biz üzerinden anlamlı destek

Kıbrıs Developments , 5 yıldır yeni yıl hediyeleri için ayırdığı kaynağı yardımlara dönüştürdüğü “İyilik Olsun” projesini bu yıl da devam ettirdi.

Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk platformu gonuldenbagliyiz.biz’de yer alan ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı tarafından açılan “Bir Yaşamda İz Bırak” projesinin finansmanını sağlayan Kıbrıs Developments, 50 çocuğun eğitimine katkıda bulundu.

Ülkemizde kendi alanlarında lider konumda bulunan üç kurum, anlamlı bir iş birliği ile “İyilik Olsun” dedi. Ülkemizin gayrimenkul sektörüne getirdiği yüksek standartlar ile öncülük eden Kıbrıs Developments, eğitim alanında sivil toplum örgütü olarak lider konumda bulunan Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile ülkemizin teknoloji ve iletişim alanında lider şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell, gonuldenbagliyiz.biz platformu vesilesi ile bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından dijital sosyal sorumluluk platformu olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirilen gonuldenbagliyiz.biz içerisinde yer alan, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın “Bir Yaşamda İz Bırak” adı ile açmış olduğu ve 50 çocuğun eğitimine katkı sağlayacak olan projenin kalan bütçesi Kıbrıs Developments tarafından tamamlandı. 5 yıldır yeni yıl hediyeleri için ayırdığı kaynağı “İyilik Olsun” projesi adı altında yardımlara dönüştüren Kıbrıs Developments, bu yıl da eğitim alanında anlamlı bir katkı sağlamış oldu.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Başkanı Umure Örs, söz konusu anlamlı iş birliği nedeni ile bir araya gelerek önemli mesajlar verdi.

Yapılan görüşmede ilk olarak söz alan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lider iletişim, teknoloji şirketi olarak yıllardır adaya sosyal sorumluluk projelerinde büyük katkılar sağlamak için çalışmaktayız. Teknolojiyi sosyal sorumlulukla nasıl birleştiririz diye düşündüğümüzde, çalışmalarımız ve araştırmalarımız sonucunda gönüldenbağlıyız.biz platformunu hayata geçirdik. Platform ilk başta 8 proje ile başladı. Bugüne kadar 3 büyük proje hedefine ulaştı. Bugün bizi bir araya getiren Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın 50 öğrencinin eğitimine destek olunması için açtığı proje oldu. Projelerin hem bireysel hem de kurumsal destekçilerden bağış almasını arzu ediyoruz. Bugüne kadar ağırlıklı olarak platform kurumsal bağışçılarımız tarafından desteklenmiştir. Kıbrıs Developments de yine kurumsal bağışçı olarak KTEV’in projesinin eksik kalan bütün bütçesini tamamlayarak çok önemli bir katkı sağladı. Bugün bu projenin kapanması ile ilgili KTEV Başkanı Sayın Umure Örs ve Kıbrıs Developments’ten Sayın Harper Özbirim ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu projenin, diğer projelerin büyümesine, katkıların daha da artmasına vesile olmasını dilerim.”

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Başkanı Umure Örs ise “Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı olarak Kuzey Kıbrıs Turkcell’in başlattığı bu projede bir paydaş olmak, bir ortak olmak bizim için büyük bir onur oldu. Çünkü hepimizin takdir ettiği üzere eğitim hayatımızdaki en önemli araç ve amaç. Bireyin gelişmesi için, toplumsal fayda için, dünyamız için eğitim vazgeçilmezimiz. Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı olarak amacımız, bugüne kadar çalıştığımız her alanda öncelikle ilköğretimden başlayarak çocuğun en sağlıklı ortamda eğitim almasını sağlamak için çalışmalar yürütmek, bunun yanında en önemli bacak da çocuklarımıza fırsat eşitliği yaratmaktır. Bu yüzden bu projede “Bir Yaşamda İz Bırak” başlığı ile yer aldık. Çünkü hayatımızdaki en önemli iz, aldığımız eğitimdir. Kıbrıs Developments’e de projemize destek olduğu için, projemizin hedefine ulaşmasına öncülük ettiği için hem vakfımız, hem de katkı yaptığımız çocuklar adına çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın hayatında ciddi bir şekilde iz bırakacaksınız. Birçok projede daha sonra birlikte hareket etmek adına hem Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, hem de Kıbrıs Developments’e çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Kalplerimizdeki iyilik başka hayatlara yeni kapılar açsın diye, yeni yıl hediyeleri için ayırdığımız kaynağı tam 5 yıldır “İyilik Olsun” diyerek çeşitli yardımlara dönüştürüyoruz” diyen Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, bu yıl Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın “Bir Yaşamda İz Bırak” projesi ile 50 çocuğun eğitimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Son beş yıldır, yeni yıl döneminde paydaşlarımıza, çözüm ortaklarımıza, müşterilerimize sunmak üzere ayırdığımız hediyelerin bütçesini toplumda ihtiyaçlı kesimlere ve ihtiyaçlı projelere aktarma kararı alarak “İyilik Olsun” diye bir proje başlattık. Geriye dönüp baktığımda 5 yıldır bu kapsamda kütüphane oluşturduk, Lapta Huzur Evi’nin ihtiyaçlarını karşıladık, Alsancak İlkokulu’ndaki ihtiyaçlı öğrencilere, Alsancak İlkokulu’nun fiziki ihtiyaçlarına katkı sağladık. Bunun gibi farklı kesimlere, aynı eşitlik ilkesi ile bütçemizi her yıl farklı kaynaklara aktarma ilkesini benimsedik. Özellikle ben bu noktada Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’na ve Sayın Umure Örs’e bu toplumda bu misyonu üstlendiği için teşekkür etmek isterim ve tebrik ederim. Çünkü Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın yaptığı çalışmaların detay ve teferruatı düşünüldüğünde ülkemizde bu kadar büyük bir koordinasyonu yapmak hiç kolay değil. Ancak misyonunuz çok büyük. Bizi de bu vesile ile burada buluşturan ve bu platformu hazırlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür ederim. Umarım bu güzel bir başlangıç olur. Özellikle “Bir Yaşamda İz Bırak” çok etkileyici bir cümle idi. Böyle bir projenin parçası olduğumuz için hem şahsım hem de şirketim çok mutluyuz. Umarım o yaşamlarda hep birlikte iz bırakabiliriz”.

gonuldenbagliyiz.biz platformu üzerinden Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın “Bir Yaşamda İz Bırak” projesine bağış yaparak 50 çocuğun eğitimine katkı sağlayan Kıbrıs Developments’e teşekkür sertifikası takdim edildi.

Ayrıca Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Başkanı Umure Örs, gonuldenbagliyiz.biz platformunu hayata geçirerek büyük katkı sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve projeye bağış yapan Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim’e, üzerinde Kıbrıs’taki Arkaik Dönem seramiklerinde yer alan olan kuş motifinin, ülkemizin önde gelen seramik sanatçılarından Semral Öztan tarafından Free Field yöntemi ile çalışılmış göğüs detayı bulunan anı plaketlerini takdim etti.