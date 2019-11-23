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“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adı bir kez daha kara para aklama skandalında yer aldı”

23 Kasım 2019

“Wikileaks” sitesinin, İzlanda’daki büyük bir balıkçılık şirketinin vergi kaçırma ve kara para aklamasına ilişkin kamuoyuna duyurduğu ve “The Fishrot Files” olarak adlandırılan yeni skandal belgelerinde sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” de yer aldı.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adının bir kez daha vergi kaçakçılığı ve kara para aklama skandalında yer aldığını, skandalın; artık tüm dünyada tanınan “Wikileaks” tarafından yayımlanan “The Fishrot Files” dosyasında ayrıntılarıyla yer aldığını yazdı.

Gazete, söz konusu dosyalarda, “Samherji” isimli İzlanda balıkçılık şirketinin Namibya’daki kaynaklara ulaşabilmek adına söz konusu ülkenin ileri gelenlerine milyonlarca dolar rüşvet verdiği ve elde ettiği gelirleri de Marshall Adaları’nda kurulan bir şirketle akladığının iddia edildiğini yazdı.

Haberde, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin adının söz konusu belgelerde, Dubai ve Mauritius’la bilirlikte vergi kaçakçılığı cenneti ülkeler olarak anıldığı ifade edildi.



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