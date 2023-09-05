Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları 2026’dan itibaren yurtdışına “dijital cüzdan” ile seyahat edecek

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının 2026 yılından itibaren yurtdışına “dijital cüzdan” ile seyahat edeceği bildirildi.

Politis gazetesi, “dijital cüzdan” uygulamasının akıllı telefonlara indirilen bir uygulama olduğunu ve “bir tık ile” Avrupa’nın tüm ülkelerinde tüm kişisel bilgilere, sürüş ehliyetine, sağlık kartına, doğum belgesine, meslek belgesine ve seyahat belgelerine erişilebileceğini yazdı.

Gazete, uygulamayla ilgili çalışmaların bu yılın nisan ayında başladığını, AB’den bu uygulamanın hayata geçirilebilmesi için 1 milyon Euro’luk ödenek alındığını kaydetti.

Haberde, söz konusu uygulamaya kredi kartlarının da eklenebileceği ve bu uygulamadan alışveriş yapılabileceği de ifade edildi.