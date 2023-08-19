Kıb-Tek’ten sınavlarla ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ilan ettiği münhallerle ilgi sınav tarihi, sınav saati ve aday numaralarına göre sınav salonlarını tüm adaylara SMS ile bildirdiğini, ayrıca kurumun internet sayfasında da (www.kibtek.com) duyurulduğunu bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, SMS alamayan müracaat sahiplerinin 21 Ağustos Pazartesi günü mesai saatlerinde Genel Müdürlük Personel Şube Amirliği’ne ulaşmaları istendi.