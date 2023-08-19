Kıb-Tek’ten sınavlarla ilgili açıklama - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Kıb-Tek’ten sınavlarla ilgili açıklama

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Kıb-Tek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ilan ettiği münhallerle ilgi sınav tarihi, sınav saati ve aday numaralarına göre sınav salonlarını tüm adaylara SMS ile bildirdiğini, ayrıca kurumun internet sayfasında da (www.kibtek.com) duyurulduğunu bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, SMS alamayan müracaat sahiplerinin 21 Ağustos Pazartesi günü mesai saatlerinde Genel Müdürlük Personel Şube Amirliği’ne ulaşmaları istendi.


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Tags:Kıb-Tek
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