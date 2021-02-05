Kıb-Tek’ten gecikme faizi açıklaması

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, kapanma kararı dolayısıyla elektrik borçlarının ödenmesinin gecikmesi halinde faiz uygulanmaması yönünde yasa gücünde kararname gerektiğine işaret ederek, konunun ilgili bakanlık tarafından uygulanmak üzere Bakanlar Kuruluna getirildiği ve gereğinin yapılacağını belirtti.

Erdoğan, bu konuda gerekli tedbirlerin alınacağı hususunda vatandaşın endişe duymamasını istedi.

Erdoğan, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Görsel ve yazılı medyada çıkan ve Kıb-Tek’in 05-15 Şubat tarihlerinde ödemesi olan faturalara gecikme faizi uygulayacağı haberleri çıkmaktadır.

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına KIB-TEK’in bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Şöyle ki bu zor süreçte 05-15 Şubat arasında kapanma kararı alınmış dolayısı ile elektrik borçlarının ödenmesinin gecikmesi halinde faiz uygulanmaması yönünde yasa gücünde kararname çıkarılması gerekmektedir. Konu Bakanlığımız tarafından uygulanmak üzere Bakanlar Kuruluna getirilmiştir ve gereği yapılacaktır. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınacağı hususunda vatandaşımızın endişe duymaması rica olunur.

Not: Dileyen vatandaşlarımız fatura ödemelerini Kurumun web sayfasından online ödeme olarak da yapılabilir.”