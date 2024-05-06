“Kıb-Tek’in özerkleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere ortak komite kurulacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve heyeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede, TDP ve EL-SEN’in, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) özerkleştirilmesiyle ilgili ortak komite oluşturup protokol çalışması yapmaya karar verdiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre TDP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, TDP Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Ekonomik Kalkınma ve Yerel İşgücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı ve Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK üyesi Hasan Umur hazır bulundu. EL-SEN heyetinde ise Başkan Ahmet Tuğcu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Özcan, Kadriye Pire ve Enver Enveroğlu yer aldı.

-TDP ve EL-SEN ortak komitesi kurulacak

Çeler, bir önceki toplantılarında da TDP’nin sosyal demokrat politikaları çerçevesinde elektriğin kamusal bir hizmet olduğunu savunduklarını ve gerekli yatırımların yapılması konusunda ısrarcı olduklarını söylediklerini belirterek, EL-SEN’le birlikte bu noktada çalışmayı istediklerini kaydetti.

Çeler, “Biz geleceğimiz makamlarda ‘Biz biliriz, biz yaparız’ demeyi değil, işin uzmanlarıyla çalışmayı, onları dinlemeyi tercih ediyoruz. Araştırma sonuçları, tüm karalamalara rağmen toplumun kuruma sahip çıktığını da gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Kıb-Tek’in elden çıkarılması durumunda faturaların ne kadar yüksek olacağının toplum tarafından fark edildiğini” savunan Çeler, EL-SEN’in bu konuda yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini söyledi.

Görüşmenin sonunda Kıb-Tek’in özerk bir yapıya kavuşması konusunda çalışmalar yapılması için TDP-EL-SEN Ortak Çalışma Komitesi’nin kurulmasına karar verildiği kaydedildi.