Kıb-Tek’in AKSA’ya borcu Devlet Borcu oldu

Bakanlar Kurulu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun AKSA enerji üretim anonim şirketine olan borçlarının devlet borcu olarak devralınması hakkında yasa gücünde kararname çıkarttı. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu kararına göre bu Kararname ile 31.03.2022 tarihi itibariyle Kıbns Türk Elektrik Kurumunun AKSA’ya olan 989,313,841.47-TL elektrik alım borcu ile, 56,812,010.01-TL olan gecikme zamları toplam olarak 1,046,125,851.48 TL(1 milyar 46 milyon 125 bin 851 TL) borcun ve bu tarihten itibaren bu borca tahakkuk ettirilecek faiz ve/veya gecikme zammı tutarlar. Devlet Borcu olarak devralınır.