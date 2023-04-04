Kıb-Tek Genel Müdürü Aydın: Ciddi anlamda enerji sağlandı. Küçük lokal arızaların olduğu bilgimde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, ülke genelinde arızalara müdahale edilmesiyle ciddi anlamda enerji sağlandığını belirterek, küçük lokal arızaların olduğunu kaydetti.

Aydın BRT’de yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan arızalara müdahale eden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (El-Sen) sağduyusu nedeniyle teşekkür etti.

Halkın enerji talebini karşılamak için önlemleri almak durumunda olduklarını dile getiren Aydın, yaşanan sıkıntıların, sisteme dıştan müdahaleler olduğunu gösterdiğini belirterek, buna bağlı olarak bölgelerin enerjisiz kaldığını kaydetti. Bunları incelemeye aldıklarını anlatan Dalman Aydın, sisteme dıştan müdahalenin gelmesini önlemek için yasal yollardan polisin gerekli araştırmayı yaptığını söyledi.

-“Bu bizim çalışanımıza yönelik yapılan bir hareket değildir”

“Bu bizim çalışanımıza yönelik yapılan bir hareket değildir” diyen Aydın, bunun müdahaleyi yapanların ortaya çıkması noktasında polisin yaptığı bir çalışma olduğunu söyledi. Aydın, “El-Sen üyeleri bizim çalışanımızdır. Biz bir aileyiz. Birlikte yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

El-Sen yetkilileriyle şu anda planlanmış bir görüşmeleri olmadığını ifade eden Aydın, gün içerisinde, ilerleyen saatlerde, görüşmeleri olabileceğini belirtti. Amaçlarının beraber hareket etme olduğunu kaydeden Aydın, gerek duydukları takdirde görüşme yapacaklarını söyledi.

-“Ciddi anlamda enerji sağlandı. Küçük lokal arızaların olduğu bilgimde…”

Birkaç saat önce sendika yetkililerinin kendisiyle irtibata geçerek, vatandaşın mağduriyetini gidermek adına çalışmaya başlayacaklarını aktardıklarını dile getiren Dalman Aydın, “Ciddi anlamda enerji sağlandı. Küçük lokal arızaların olduğu bilgimde…” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki enerjiyle ilgili toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bilgilendirdiklerini ifade eden Dalman Aydın, genel anlamda durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruma, gerek mali yönden gerek yatırımlar yönünden ciddi katkılar sağladığını kaydeden Dalman Aydın, “Bütün çalışmalarımız Kıb-Tek’in ve ülkenin menfaatine noktasındadır” dedi.

-“İki adet santral kurulması için karar aldık… İhaleye çıkma noktasındayız”

2023 yılını yatırım yılı belirlediklerine işaret eden Kıb-Tek Genel Müdürü Aydın, bütçeye göre iki adet santralin kurulması için Yönetim Kurulu’nda karar aldıklarını ve ihaleye çıkma noktasında olduklarını belirtti.

Piyasaya da ciddi ödemeler yaptıklarını, kurumun geriye dönük borçlarını tamamen temizlediklerini dile getiren Kıb-Tek Genel Müdürü Aydın, yakıt sıkıntısının ve sayaç sorununun da çözüldüğünü kaydetti. Aydın, “Halka kesintisiz enerji politikamızı sürdürüyoruz” dedi.

-“Kurumun zarar göreceği ve menfaatine olmayacak hiçbir yatırım veya herhangi bir sözleşmenin altına imza atacak değilim”

Eylem, grev yapılacağını ancak halkın mağdur edilmemesi gerektiğini ifade eden Dalman, birinci önceliklerinin, vatandaşı huzursuz etmemek olduğunu vurguladı. Kıb-Tek-Genel Müdürü Aydın, kurumun zarar göreceği ve menfaatine olmayacak hiçbir yatırım veya herhangi bir sözleşmenin altına imza atmayacağını da söyledi.

Evraklarla konuştuğunu, sisteme müdahaleler olduğunu belirten Aydın, “Bunları kimin yaptığı noktasında bir ispatım yoktur ama Kıb-Tek sistemine yapılan müdahaleler vardır. Bunların hepsi ispatlıdır. Burada müdahale vardır. Bizim otomasyon sisteminde aldığım bilgilerdir” şeklinde konuştu.

İspata, kanıta dayalı bilgilerle konuştuğunu dile getiren Aydın, “Sendikayı, personeli zor durumda bırakacak veya personeli suçlayacak hiçbir açıklama yapmam. Ben sadece doğru verilerle konuşuyorum… Şahıs, kişi bazında kimseye herhangi bir suçlama veya önyargı olmamıştır” dedi.