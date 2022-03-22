Kıb-Tek bu akşam dönüşümlü elektrik kesilecek bölgeleri açıkladı

18:30 – 20:00 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK BÖLGELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

LEFKOŞA BÖLGESİ=>

• Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgesi

• U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat

• K.T Müteahhitler Birliği Binasi, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi

• Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasında kalan bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arasında kalan bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arasında kalan bölge

MAĞUSA BÖLGESİ=>

• Salamis caddesi, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü ve Sakarya Bölgesi

• Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir bölümü

GİRNE BÖLGESİ=>

• Alsancak’ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve Civarı

• Alsancak Lemar ve Bölgesi, Merit Crystal Cove Hotel ve Çevresi, K’oğlu Caddesi Batısı, Starling Market ve Deniz Kızı Hotel Bölgesi, Barehill Hotel, Çıkartma Plajı Batısı • Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu ile Bölgesi • Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu K’lığı, Doğanköy Çemberi

• Yukarı Girne’nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı

• İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi Bölgesi

GÜZELYURT BÖLGESİ=>