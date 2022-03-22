Kıb-Tek bu akşam dönüşümlü elektrik kesilecek bölgeleri açıkladı

Kıb-Tek bugün 17.30-21.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı.
17:30 – 19:00 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK BÖLGELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
18:00 – 19:30 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK BÖLGELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
18:30 – 20:00 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK BÖLGELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
20:00 – 21:30 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK BÖLGELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
LEFKOŞA BÖLGESİ=>
• Lefkoşa Sanayi Bölgesi
• Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge
• Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi
• Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve Civarı
MAĞUSA BÖLGESİ=>
• Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi
GİRNE BÖLGESİ=>
• Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı’nın Liman Kısmı, Dome Hotel ve Civarı
• Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi
• Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi
• Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı , K’oğlu S Bölgesi, Tempo Market Bölgesi, K’oğlu İlkokulu ve K’oğlu Telefon Santrali Bölgesi, K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi.
• Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve Civarı, Çatalköy’ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü Bölgesi, Savyon Sitesi Bölgesi, Çatalköy’ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi Bölgesi
GÜZELYURT BÖLGESİ=>
• Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorları
• Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu
LEFKE=>
• Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı
• Serhat İnay Apartmanı,Hakan Oran Sitesi ve civari,Velmer Hotel ve civarı ,Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları
İSKELE=>
• İskele, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk