Kıb-Tek: Bölgesel bazda 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek üretim sıkıntısı nedeniyle 17.00-22.00 saatleri arasında dönüşümlü elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kalecik’te üç adet dizel makinenin bakımda ve arızalı olması ve ayrıca Teknecik’te bir adet makinenin bakımda olması nedeniyle 17:00-22:00 saatleri arasında bölgesel bazda dönüşümlü olarak 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Açıklama şöyle:

Değerli Tüketicilerimiz;

Kalecikte üç adet dizel makinenin bakımda ve arızalı olması ve ayrıca Teknecikte bir adet makinenin bakımda olması nedeniyle üretim kapasitesi 275 MW’a düşmüştür. Artan soğuklar neticesinde 300 MW’lık tüketim ihtiyacı karşılanamadığından dolayı 17:00-22:00 saatleri arasında bölgesel bazda dönüşümlü olarak 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacaktır.