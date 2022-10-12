KHK’da atamalar sürüyor… 61 doktor ve 16 öğretmen görevde

20 kişi Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde, 35 kişi Gelir ve Vergi Dairesi’nde görevine başlayacak

Mülakatı tamamlanan 99 gardiyanın mevkilerine atanması için de işlemler başlatıldı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu, 61 doktorun Yataklı Tedavi Kurumları ile Temel Sağlık Hizmetleri dairelerine, 16 öğretmenin Genel Ortaöğretim ile Mesleki Teknik Öğretim dairelerine atandığını açıkladı.

Köseoğlu, 17 Ekim Pazartesi 20 kişinin Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde, 35 kişinin Gelir ve Vergi Dairesi’nde görevine başlayacağını, mülakatı tamamlanan 99 gardiyanın mevkilerine atanması için de işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

Köseoğlu’nun atamalarla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“İlk atama münhal kadrolarını doldurmaya yönelik yapılan yazılı sınavların ardından gerçekleştirilen yoğun mülakat programı sonrası ilgili münhal kadrolara atamalar başlamıştır.

Bu kapsamda Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinde görev yapmak üzere 18 farklı branşta toplam 61 doktor, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesinde görev yapmak üzere 8 farklı branşta 16 öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir.

17 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren ise Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne 20 adet IV. Derece Muhafız, Gelir ve Vergi Dairesine 35 adet III. Derece Gelir ve Vergi Memuru görevlerine başlayacaktır.

Yeni hizmete giren cezaevi binası için acil ihtiyaç olan ilk atama mevkii IV. Derece Kadın Gardiyan Eri ve IV. Derece Erkek Gardiyan Eri mülakatları da Komisyon tarafından tamamlanmış olup toplam 99 gardiyanın anılan mevkiine atanması için işlemler başlatılmıştır.”