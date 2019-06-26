Kesik başlı heykeller

Kadim dönemlerde yapılan heykellerin kolları kesik olarak günümüze ulaşmıştır.

Söylendiğine göre, bir heykel yapılırken kolların nereye konacağı konusu sorunmuş ve bu yüzden heykeltraşlar kolları yapmaktan imtina ederlermiş.

Bu doğru bir yaklaşım mı bilemiyoruz.

Başka görüşler de vardır.

Çok eski dönemlerden kalma heykellerin zaman içinde çeşitli nedenlerle kollarının koptuğu öne sürülür ve kolsuz, başsız heykel yapmanın bir “akım” olmadığı belirtilir.

Öte yandan “tors” diye heykel sanatında kullanılan bir tanım var ve bu tanım “kolları, bacakları ve başı olmayan heykel anlamına geliyor”…

…

Başı olmayan bir insan veya hayvan heykeli neden yapılsın ki?

Ya da kolu veya bacakları olmayan…

…

Heykel meselesi bir yana,

Kolu, bacakları, başı sapasağlam olan insanların bazıları bu uzuvlarını kullanamaz sırasında.

Aklını nasıl kullanacağı konusunda endişeli başlar çok var.

Kollarını, ayaklarını nasıl kullanacağını bilmeyenler de olabilir.

Baş denilen şeyin içinde düşünmesini sağlayacak akıl, beyin filan olduğuna göre baş daha da kıymetleniyor?

…

Her vücudun üzerinde duran baş, her zaman sağlıklı düşünecek diye bir durum olamaz.

Sağlıklı başlar, sağlıksız düşünceler üretebiliyorlar, bunun örnekleri çoktur.

Bu başı gövdelerinde taşıyanlar kesik başlı heykellere benzetilebilir belki de…

…

Bu arada bir düşüncenin kime göre sağlıklı olduğu da tartışmalıdır.

Sizin gibi düşünmeyen birisinin kesik başlı olduğunu, ya da o kellenin yadırganacağını söyleyemezsiniz.

Söyleyemezsin ama devam edelim:

Kuşkusuz vücudun en önemli parçası baştır.

Başınız olmazsa zaten yoksunuz.

Kalp de böyle değil mi?

Kalbiniz olmazsa yoksunuz.

Fakat kalp görünmez, bu yüzden heykeltraşın işi kolay!

…

Çevrenize baktığınızda bir sürü başı olan, yani başı kesilmemiş insan görürsünüz.

Gayet sağlıklı kafalar.

Hayat bir kavgadır ve kafaların mücadelesi ile sürer gider; futbolcuların ayakları ile, handboll’cuların elleri ile mücadele ettikleri gibi.

Bir başarı karşısında insanın kendi kendine “buna kafa derler” diye böbürlenmesi başın önemine işaret ediyor olmalı.

Öte yandan birinin düşüncesi beğenilmediğinde, ona “kafasız” denmesi de boşuna değildir.

Demek ki, karşınızda duran birinin kafası olmasına rağmen onu kafasız görmek mümkündür!

Kesik başlı heykeller gibi…