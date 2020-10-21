KES: KTHY’yi unutmayacağız

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) tasfiye kararının 10. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

KES Başkanı Buran Atakan açıklamasında “KKTC’ye yaptığımız yardımdan KTHY’ye kaynak aktarmayacaksınız” talimatına uyarak kapanmasına seyirci kalınmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini belirtti.

Atakan şöyle devam etti:

“KTHY battı yenisini kuracağız demenizin üzerinden de 10 yıl geçti. Vatan, millet, Sakarya, bayrak dediğinizde mangalda kül bırakmazsınız ancak göklerdeki bayrağımızı yere indirirken kılınızı bile kıpırdatmayışınızın üzerinden de 10 yıl geçti. Sokağa mahkum ettiğiniz,18 ay sokakta kalan çalışanların mahkeme tarafından kayıt altına alınan alacaklarını ve maaşından kesilmesine rağmen yatırılmayan ihtiyat sandığı primlerini yatırmayışınızın üzerinden de 10 yıl geçti”

Bugün çok üzgün olduklarını belirten Atakan, bu süreçte kaybettikleri arkadaşlarını ve KTHY’yi saygıyla andıklarını kaydetti.