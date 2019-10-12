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Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, maratonu iki saatin altında koşan ilk sporcu olarak tarihe geçti

12 Ekim 2019
Kenyalı atlet Eliud Kipchoge

Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, maratonu iki saatin altında koşan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Halihazırda rekoru elinde barındıran Kenyalı atlet, Viyana’da rekor denemesi için özel olarak hazırlanan Prater Parkı’nda turu 1 saat 59 dakika ve 40,2 saniye ile bitirdi.

Ancak parkur Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından hazırlanmadığı için rekor resmi olarak tanınmayacak.

Park, Kipchoge’nin rekor denemesi yapması ve sakatlanmasının önüne geçmek için özel olarak hazırlandı; böylece bir maratonun iki saatin altında koşulamayacağına dair genel kanı yıkılmış oldu.

34 yaşındaki sporcu, resmi olarak dünya rekorunu 2018’deki Berlin maratonunda 2 saat 1 dakika ve 39 saniye ile kırmıştı.

Kipchoge, hızlanması için 41 kişi ve önlerindeki bir araba ile koşuyu tamamladı.

Kipchoge, “Bunu gerçekleştiren ilk kişi oldum, insanın sınırlarının olmadığını göstermek için insanlara ilham vermek istedim” dedi.

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