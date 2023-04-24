Uluslararası İyi Haber Kilisesi’nin 15 üyesi geçen hafta ormanda kurtarılmış, bu kişilerin de açlıktan ölmek üzere oldukları açıklanmıştı.

Kilisenin lideri Makenzie Nthenge, kendilerini aç bırakarak öldürdüklerinden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunması sonrası 15 Nisan’da gözaltına alındı.

Makenzie Nthenge’nin müritlerine, “İsa Peygamber ile tanışmak için” açlıktan ölmeleri gerektiğini söylediği öne sürülüyor.

İddiaları reddeden Nthenge ise 2019’da kiliseyi kapattığını söylemşti.

Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Nthenge’nin ne zaman yargıç karşısına çıkacağı açıklanmadı.