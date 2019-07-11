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Kent Güvenlik Sistemleri kurulumuna başlandı

11 Temmuz 2019

Kent Güvenlik Sistemleri kurulumuna başlandı…

TC İçişleri Bakanlığı ile KKTC İçişleri Bakanlığının imzaladığı protokol kapsamında projesi Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kent Güvenliği Yönetim Sisteminin (KGYS) kurulum çalışmaları başlanmıştır.

Proje kapmasında ilk etapta Lefkoşa ve Girne İlçesine kurulumlar başlamış olup; 161 noktada, 345 sabit kamera, 94 hareketli kamera, 22 lazer PTZ kamera ve 237 şerit plaka tanıma sistemi kurulumu yapılacaktır.

KGYS Merkezi olarak kullanılacak binada gerekli modernizasyon işlemleri tamamlandıktan sonra sistem devreye alınması planlanmaktadır. Çalışmaların olduğu noktalarda, araç sürücülerinin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önemle rica olunur.

KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULUMUNA BAŞLANDI.TC İçişleri Bakanlığı ile KKTC İçişleri Bakanlığının imzaladığı protokol…

KKTC Polis Genel Müdürlüğü paylaştı: 11 Temmuz 2019 Perşembe

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