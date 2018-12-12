Kenevir Yağı (Esrar) Tartışması: Stres, Ağrı ve Kanser Tedavisinde Kenevir

Kenevir (Esrar), çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için binlerce yıldır kullanılan, doğal olarak yetişen bir bitkidir. Ayrıca parfümler, sabunlar, mumlar ve bazı yiyeceklerde de kullanılır. Kenevir yağı (Esrar), çok güçlü bir yağdır. Vücut ve zihin üzerinde güçlü bir etkiye sahip olması için küçük miktarlar yeterlidir.

Kenevir (halk arasında Esrar olarak da bilinir) terimi, trikomlar olarak bilinen güçlü, yapışkan bezler için yetiştirilen kenevir, sativa bitkisini tanımlamak için kullanılır. Bu trikomlar, psikoaktif özellikleri ile en çok bilinen kannabinoid olan yüksek miktarda tetrahidrokanabinol (THC olarak adlandırılır) içerir.

Kenevir Tohumu Yağı (Hemp Oil)

Kenevir Tohumu yağı, yararlı kenevir tohumlarının preslenmesi sonucunda elde edilir. Kenevir ve Sativa Kenevir, ikisi de aynı türlerden olsalar da, tedavide kullanılan Kenevir yağı biraz farklıdır. Kenevir terimi, sadece eser miktarda THC içeren bir sativa kenevir bitkisini tanımlamak için kullanılır.

Kenevir, yağı ve topikal merhemler gibi endüstriyel kullanımlar için yaygın olarak yetiştirilen, ayrıca giyim, inşaat, kağıt, elyaf ve daha fazlası için kullanılan ve daha çok büyüyen bir bitkidir.

Esrar suistimalinin tehlikeleri konusundaki endişeler, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1930 ve 1940’larda ki diğer birçok ülkede tıbbi kullanım için kannabinoidlerin yasaklanmasına yol açmıştır. Tedavi edici değeri tekrar anlaşılıncaya kadar onlarca yıl aldı ve şimdi bile kullanımı oldukça kısıtlı.

kenevir, Orta Asya’da doğdu, ancak bugün dünya çapında yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde, kontrollü kullanılan bir maddedir ve Schedule I ajanı olarak sınıflandırılır; bu, kötüye kullanım olasılığını artıran bir ilaç anlamına gelir. Kenevir bitkisi kannabinoidler adı verilen reçine içeren bir psikoaktif bileşik üretir.

Kenevir Hakkında bir Araştırma;

Klinik Nörobilim Diyaloglarında yayınlanan 2007 tarihli bir bilimsel incelemeye göre, bilim adamları esrarla ilgili hafif bağımlılığa ve diğer istismar maddelerine bağımlılığın artmasına rağmen, esrar ile birlikte kullanıldığında kannabinoidlerin terapötik değerinin çok yüksek olması gerektiğini söylemiştir.

Esrar yağı ve diğer kanabinoid bileşikler tarafından -Anoreksiya, kusma, ağrı, inflamasyon, multipl skleroz, nörodejeneratif bozukluklar, epilepsi, glokom, osteoporoz, şizofreni, kardiyovasküler bozukluklar, kanser, obezite ve metabolik sendromla ilişkili bozukluklar gibi birçok hastalık tedavi edilmekte veya tedavi edilme potansiyeline sahiptir. Sıkı hükümet kuralları nedeniyle çalışmalar sınırlı olsa da, giderek artan sayıda pediatrik hasta da esrar ya da kannabinoid tedavisi ile semptomların giderilmesini istiyor.

Esrar Bileşenleri (Kanabinoidler)

Kanabinoidler, benzersiz olarak kenevir türleri tarafından üretilen 21-karbon içeren terpenophenolic bileşikler grubudur. Bu bitki türevli bileşikler, fitokannabinoidler olarak adlandırılabilir.

Delta-9-tetrahidrokanabinol (THC olarak bilinir) birincil psikoaktif bileşen olmasına rağmen, biyolojik aktiviteye sahip diğer bilinen bileşikler kannabinol, kannabidiol, kannabikromen, kannabigerol, tetrahidrokanabivarin ve delta-8-THC’dir. Kannabidiol’ün, delta-9-THC’nin psikoaktif etkisi olmaksızın, önemli ağrı giderici ve anti-inflamatuar aktiviteye sahip olduğu düşünülmektedir.

Kenevir (Esrar) Yağının 7 Faydası

Stres ve Anksiyeteyi Azaltır İştahı Düzenler Göz Sağlığını Destekler Ağrıları Azaltır Kalp Sağlığını Düzenler Cildi Korur Kanseri Önler

1. Kenevir Yağı Stres ve Anksiyeteyi Azaltır

Kronik stres yaşam kalitenizi azaltabilir, bu nedenle stres altındaki insanlar her zaman bu gerçeği değiştirmek için denenmiş tedavi yolları ararlar. Kenevir yağı, zevk hormonlarını serbest bırakma ve zihni gevşetme yeteneğine sahiptir. Stresi azaltır ve vücudun üstesinden gelmek için sakin ve huzurlu bir his verir.

Cannabis olarak adlandırılan kanabinoidler, kimyasal bileşenleri, özellikle merkezi sinir sistemi ve bağışıklık sisteminde farmakolojik etkiler üretmek için vücut boyunca bulunan spesifik reseptörleri harekete geçirir.

İsrail’de Hayfa Üniversitesinde yapılan bir 2013 araştırmasında travmatik bir deneyimin ardından kanabinoid tedavisinin travmaya karşı duygusal tepkiyi düzenleyip strese bağlı bozulmanın önlenebileceği bulunmuştur. Kanabinoid tedavisi, bazolateral amigdalada (duyusal bilginin çoğunluğunu alan çekirdek) ve hipokampüste (beynin duygu merkezi olduğu düşünülen kısımda) stres reseptörlerini en aza indirmiştir.

Uyku sorununa Kenevir

Esar yağı uykusuzluğu olan insanlar için de etkili bir şekilde faydalıdır. Yağın sakinleştirici etkileri, insanların sakin bir şekilde uyumasına, endişe ve huzursuzluk sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Amerikan Sağlık-Sistem Eczacılık Dergisi’nde yayınlanan 2015 tarihli bir bilimsel inceleme, esrar tedavisinin, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olan askeri gaziler için etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Araştırma, kanabinoidlerin, rafine edilmemiş esrarın psikoaktif bileşenlerinin, nörotransmiter salınımını düzenlediğini ve artan keyif ve hafıza süreçlerinde geniş bir merkezi sinir sistemi değişikliği yarattığını göstermektedir.

Kesitsel çalışmalar, daha ciddi TSSB semptomatolojisi ile özellikle duygusal düzenlemede zorluklar veya stres toleransı olan hastalarda başa çıkma amaçları için esrar kullanmaya yönelik artan motivasyon arasında doğrudan bir ilişki olduğunu bulmuştur. Esrar tedavisini kullanırken, TSSB’li askeri gaziler kaygı ve uykusuzluk sorunlarını azalttılar ve baş etme becerilerini geliştirdiler.

2.Kenevir Yağı İştahı Düzenler

Kilo almak isteyen insanlar için, muhtemelen bir iyileşme sonrasında, esrar yağının iştahı arttırdığı bilinmektedir. Yağ ayrıca açlığa neden olur ve sindirim sistemini uyarır. Bu esrar inhalasyonu ve tüketimi tarafından tetiklenen hormonlar nedeniyle olur.

Uluslararası Haftalık Bilim Dergisi’ne göre, esrar açlık-teşvik edici hormonların serbest bırakılmasını sağlar. Sinir hücreleri, beynin içindeki nöronlar açlık bastırıcı bir hormon ve iştahı artıran bir salgı salgıladığı için, bu süreçte önemli bir rol oynarlar.

Hangi hormonun uyarıldığına bağlı olarak, esrar iştahı artırabilir veya bastırabilir. Bu nedenle, esrar yağı yeme bozukluğu olan hastalara yardımcı olabilir veya obeziteyi tedavi etmenin doğal bir yolu olabilir. Kanabinoid sisteminin bu manipülasyonu popüler hale gelmektedir ve kilo kaygıları olan hastalar için etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırma yapılmaktadır.

3.Kenevir Yağı Göz Sağlığını Destekler

Araştırmalar, esrar yağının maküler dejenerasyon ve glokomun doğal olarak tedavi edilmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Glokom görme kaybı ve körlüğe yol açabilen optik sinirin bir hastalığıdır.

Optik sinir, retina ve lens üzerine baskı uygulayan gözdeki sıvı birikiminden kaynaklanır. Basınç, tedavi edilmezse kalıcı olarak göze zarar verebilir. Glokom hastalarında optik sinir hasarına birçok faktör katkıda bulunmasına rağmen, göz içi basıncının (GİB olarak da bilinir) kesin olarak ilişkili olduğu saptanmıştır.

Amerikan Glokom Topluluğuna göre, esrar hem normal bireylerde hem de glokomlu hastalarda GİB’i düşürme yeteneğini göstermiştir ve bu nedenle doğal bir glokom tedavisi olabilir. Esrarın GİB’i düşürme kabiliyetine dair bir uyarı, sadece kısa bir süre için çalışabilmesidir, bu nedenle hastalar her üç saatte bir kenevir kullanmak zorunda kalacaklardır.

Bu esrar yararı üzerine yapılan çalışmaların çoğu, akciğer hasarı gibi yan etkileri olan sigara esrarının etkilerini test etmektedir. Esrar yağı ve takviye tedavilerini test eden daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

4. Kenevir Yağı Ağrıları Azaltır

Esrar, binlerce yıl boyunca ağrı giderici bir madde olarak kullanılmıştır. Kanıtlar kanabinoidlerin ağrı yollarında ki nöronal iletimi inhibe ederek ağrı modülasyonunda yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Yağ, kronik ağrı ve iltihaplanmayı giderebilme özelliğine sahiptir, bu nedenle kemoterapiye giren kanser hastaları genellikle rahatlama için esrar yağına yönelirler. Aynı zamanda doğal fibromiyalji tedavisinin bir parçası olabilir.

Kanada Tıp Derneği Dergisi’nde yayınlanan bir 2010 çalışması, esrarın kronik ağrılı hastalara yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada, travma sonrası veya post-cerrahi nöropatik ağrılı 23 yetişkin, dört günlük bir periyotta 14 gün boyunca esrar almak üzere rastgele seçilmiştir.

Günlük ortalama ağrı şiddeti, 11 puanlık bir sayısal derecelendirme ölçeği kullanılarak ölçüldü ve sonuçlar, beş gün boyunca günde üç kez tetrahidrokanabinol bitkisel esrarın tek bir solunmasının, ağrı yoğunluğunu azalttığını, uykuyu iyileştirdiğini ve iyi tolere edildiğini göstermiştir.

5. Kenevir Yağı Kalp Sağlığını Düzenler

Esrar yağında ki antioksidan özellikler kalbe yarar sağlar ve kardiyovasküler hastalıkları önler. Hayvan çalışmaları kannabis tedavisinin hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, inme, ateroskleroz ve kalp krizleri gibi bir dizi kardiyovasküler durumu önleyebileceğini düşündürmektedir.

2014 yılında, Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk kez kanabinoidlerin kendilerini rahatlamasına ve genişlemesine neden olarak kan damarlarını etkilediğini öne süren bir çalışma yürütmüştür. Kan damarlarını gevşeterek, kannabis kan basıncını düşürmek ve dolaşımını iyileştirmek için doğal bir yol sunar. Bu, esrarın kalbin koşullarındaki etkinliğini değerlendiren ilk insan çalışması olduğundan, bunun güvenli bir tedavi yöntemi olduğunu kanıtlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

6. Kenevir Yağı Cildi Korur

Esrar yağını cilde uygulamak, ölü deri hücrelerinin parçalanmasını uyarır ve taze ve parlak bir görünüm kazandırır. Kanabinoidler lipit üretiminden sorumludurlar, bu yüzden kuru cilt veya akne gibi durumları düzenlemeye yardımcı olabilirler ve akne için ev ilaçlarınıza eklenebilirler.

Oksidasyon ile oluşan hücre hasarı, yaşlanma sürecini hızlandırır ve koyu lekelere, kırışıklıklara ve yaşlanmanın diğer belirtilerine yol açabilir. Yüksek antioksidan özellikleri nedeniyle, esrar yağı serbest radikal hasarına karşı savaşmaya yardımcı olur. Ayrıca, esrar inhalasyonu(soluma) veya tüketimi, stres hissini en aza indirir ve stres, akne, egzama ve gül hastalığının tedavisinde faydalı olabilir.

7. Kenevir Yağı Kanseri Önler

Bilim hala konuyla ilgili net olmasa da, esrar yağı, kanser önleyici seçeneklerinin yanı sıra doğal bir kanser tedavisi olarak da kabul edilmektedir çünkü tümörlerin büyüklüğünü azaltabilir ve bulantı, ağrı, iştahsızlık ve güçsüzlüğü hafifletebilir. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, esrarı kanser ya da başka bir tıbbi durum için tedavi olarak onaylanmamıştır, araştırmalar bazı anti-kanser özellikleri olduğunu göstermektedir.

Kanada’da yapılan 2013 tarihli bir vaka raporu,

Aynı zamanda ALL olarak da bilinen akut lenfoblastik lösemi tanısı alan 14 yaşındaki kadın hastada esrar yağının yararlı etkilerini değerlendirmiştir. Bu özel hasta için, standart kemik iliği nakli, agresif kemoterapi ve radyasyon tedavisi iptal edildi ve tedavi 34 ay sonra başarısız sayıldı. Bu sırada son derece hasta ve ciddi derecede zayıftı.

Geleneksel yaklaşımlarla sağlanan herhangi bir başka çözüm olmadan, aile genç kıza oral yoldan kanabinoid ekstreleri vermeye başladı.

Olgu raporuna göre, kızın onkoloğu tarafından hastanın “terminal malign hastalıktan muzdarip olduğu belirtildi. Mevcut terapinin sınırlarına göre tedavi edildi… daha fazla aktif müdahale yapılmayacak. ”Daha sonra palyatif(köklü bir çözüm olmayan, geçici olarak işe yarayan, geçiştirici.) bir evde bakımına başlandı ve hastalığının vücudunu alt etmesine hazırlanması söylendi. Önümüzdeki iki ay içinde bir felç geçirmesi bekleniyordu.

Bu yıkıcı haberin ardından, aile kanabinoidleri araştırdı ve bunların, anahtar hücre-sinyal yollarını modüle ederek, kültür ve hayvan modellerinde tümör hücrelerinin büyümesini engelledikleri görülmüştür. Ailesi, kanabinoidlerin genellikle iyi tolere edildiğini ve geleneksel kemoterapilerin genelleştirilmiş toksik etkilerini üretmediğini okudu. Aile, çeşitli kanserlerin esrar yağı ile tedavi edildiği bir organizasyonda öğrendi.

Kenevir yağının acı tadı ve viskoz yapısıyla baş etmek için bilinen bir doğal sindirim yardımcısı olan bal ile karıştırılmış ve daha sonra günlük dozlarda hastaya uygulanmıştır. Amaç, dozun sıklığını ve miktarını hızla arttırmak ve hastanın esrar yağına toleransını artırmaktı. Esrar tedavisinin başlangıç ​​aşamalarında kızın panik dönemlerini, iştahı ve yorgunluğu arttı.

Kenevir yağı kullanımı;

Kenevir yağı başlangıçta günde bir kez verildi ve 15. günden sonra günde üç kez verildi. Esrar yağı tedavisinin bir sonucu olarak kız, ağrı için kullanılan morfin alımını azalttı, öfori(bireylerin alışılmışın ötesinde kendini iyi hissetmesini sağlayan zihinsel ve duygusal bir tabloya verilen isimdir) semptomlarında bir artış gösterdi, hafıza kaybı ve uyanıklık artışı (hepsi de esrar kullanımıyla uyumlu) uyum gösterdi.

Hasta 65 gün boyunca esrar yağını kullanmaya devam etti. Aile tekrar tekrar yağın suşlarını değiştirdi ve bazıları iştahı arttırmak ve acıyı hafifletmek için diğerlerine göre daha etkiliydi. Vaka raporunun yazarı, esrar yağının daha fazla araştırılması gerektiğini ileri sürmektedir, çünkü kanabinoidlerin kanser hücrelerine saldırarak selektivite(seçicilik) gösterme potansiyeli vardır, dolayısıyla geleneksel kemoterapötik ajanların yaygın sitotoksik etkilerini azaltır. Ne yazık ki, ALL ile genç kız gastrointestinal kanama ve bağırsak perforasyonu nedeniyle vefat etti.

Olgu çalışması ileri kemoterapötik ajanların hastadaki patlama sayılarını (kandaki ve kemik iliğindeki hücreler) kontrol edemediğini ve ölümle sonuçlanan yıkıcı yan etkilere sahip olduğunu belirtmektedir. Diğer yandan kanabinoid tedavisinin, hastanın canlılığında bir artışla birlikte toksik yan etkileri ve sadece psikosomatik özellikleri yoktu.

Ayrıca, esrar yağının psikoaktif özelliklerini atlatabilme olasılığının bulunduğunu da belirtmiştir. Bu, antiproliferatif özellikler gösteren kanabidiol gibi, kanabinoidlerin uygulanmasıyla yapılabilir.

Esrar Yağı Tarihçesi ve İlginç Gerçekler

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesine göre, tıbbi amaçlar için esrar kullanımı en az 3,000 yıl öncesine dayanmaktadır. Batı tıbbına 1840’larda W.B. İngiliz Doğu Hint Adaları için Hindistan’da çalışırken tıbbi özelliklerini öğrenen bir cerrah olan O’Shaughnessy, analjezik, yatıştırıcı, anti-enflamatuar, anti-spazmodik ve anti-konvülsan etkilerinden dolayı faydalı olduğunu öğrendi.

1937’de ABD Hazine Bakanlığı, esrarın tıbbi kullanımı için gram başına 1 dolar ve eğlence amaçlı kullanım başına 100 dolarlık bir vergi uygulayan Marihuana Vergi Yasası’nı yürürlüğe koydu. Bu, esrar reçetesi için özel bir vergi ödemek zorunda olmayan doktorlar tarafından karşılanmış, bunları elde etmek için özel sipariş formları kullanmış ve profesyonel kullanımını ayrıntılı olarak kaydetmiştir. Amerikan Tabipler Birliği, esrarın zararlı etkilerinin kanıtlarının sınırlı olduğuna ve eylemin tıbbi değerine yönelik daha fazla araştırmayı önleyeceğine inanıyordu.

1942 yılına gelindiğinde, esrar, zarar verme potansiyeli konusundaki ısrarlı endişeler nedeniyle ABD reçeteli ilaçlar listesinden çıkarıldı. 1951’de Kongre, ilk kez uyuşturucu ilaçlarla esrar içeren Boggs Yasasını kabul etti. 1970 yılında, Kontrollü Maddeler Yasası’nın geçmesiyle birlikte esrar, bir ilaç olarak sınıflandırılmamış ve kabul edilmiş herhangi bir tıbbi kullanım sağlanmamıştır.

1978 yılında kurulan Psikiyatri Araştırma Programı kapsamında, esrar dağılımı hasta durumuna bağlı olarak yapıldı, ancak bu program 1992’de sona erdi. Şimdi, tıbbi kullanım için 25 eyalette yasal.

Kenevir Yağı Nasıl Elde Edilir ve Kullanılır?

Esrar yağını bir tedavi aracı olarak kullanan kişiler, ağızdan bir şırınga ile ya da onu kuvvetlendiren başka bir bileşenle alınır. Doz ölçümü ve sıklığı, tedavi edilen koşullara ve hastanın esrar toleransına bağlıdır. Çoğu hasta çok az miktarda başlar ve uzun bir süre boyunca tedavi dozlarını arttırır.

Yerel bir mağazada esrar yağı satın almak mümkün değildir. Bazı eyaletler tıbbi koşullar için esrar sağlar ve bu tıbbi bir rapor veya hastalık kanıtı gerektirebilir. Ayrıca, birbiriyle tıbbi esrar paylaşan bir hasta topluluğana da katılabilirsiniz. Kenevir yağı kullanıyorsanız, saf ve laboratuar testli yağlar satan saygın bir şirketten satın alındığından emin olun.

Tıbbi Kenevir kullanımına izin veren yerler

Alaska

Arizona

Kaliforniya

Kolorado

Connecticut

Delaware

Columbia Bölgesi

Gürcistan

Hawaii

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Montana

Nevada

New Hampshire

New Jersey

Meksika

New York

Oregon

Rhode Adası

Teksas

Vermont

Washington

Kenevir Yağının Yan Etkileri

Kenevir yağı kullanımı konsantrasyon, hafıza, öğrenme ve düşünme yeteneğinde azalmaya neden olabilir. Esrar yağını antidepresanlar, anksiyete ilaçları, ağrı kesiciler, nöbet ilaçları ve kas gevşeticileri gibi diğer ilaçlarla karıştırmak güvenli değildir çünkü uyuşukluğa ve yorgunluğa neden olabilir.

Hamileyseniz veya hamile kalırsanız, esrar ya da herhangi bir esrar ürünü kullanmayın. Gebelik sırasında veya hamile iken esrar kullanan kadınların, çocuklarının doğum kusurlarıyla veya çok düşük bir ağırlıkla doğma riskini artırabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Ayrıca, emziriyorsanız esrar kullanmayın.

Birçok esrar türü vardır ve hepsi aynı değildir. Esrar yağı kullanıyorsanız, saygın ve laboratuvar testli bir şirketten satın alındığından emin olun. Sağlık yararlarından faydalanmak için yasal ve güvenli yolu seçin.

Kaynak: Kenevir Yağı (Esrar) Tartışması: Stres, Ağrı ve Kanser Tedavisinde Kenevir