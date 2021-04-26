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Kemal Hıfzıoğlu hayatını kaybetti

26 Nisan 2021
Kemal Hıfzıoğlu





Girne bölgesinin tanınmış iş insanlarından Kemal Hıfzıoğlu dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Girne bölgesinin tanınmış iş insanlarından Kemal Hıfzıoğlu dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Girne’de bir proje yürüten Hıfzıoğlu’nun zamansız kaybı tüm sevenlerini yasa boğdu. Hıfzıoğlu’nun dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiği ve hayata tutunamadığı öğrenildi.

 





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26 Nisan 2021


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