Kemal Hıfzıoğlu hayatını kaybetti

Girne bölgesinin tanınmış iş insanlarından Kemal Hıfzıoğlu dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Girne’de bir proje yürüten Hıfzıoğlu’nun zamansız kaybı tüm sevenlerini yasa boğdu. Hıfzıoğlu’nun dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiği ve hayata tutunamadığı öğrenildi.