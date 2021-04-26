Kemal Hıfzıoğlu hayatını kaybetti

\r\nGirne b\u00f6lgesinin tan\u0131nm\u0131\u015f i\u015f insanlar\u0131ndan Kemal H\u0131fz\u0131o\u011flu d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nGirne b\u00f6lgesinin tan\u0131nm\u0131\u015f i\u015f insanlar\u0131ndan Kemal H\u0131fz\u0131o\u011flu d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nGirne\u2019de bir proje y\u00fcr\u00fcten H\u0131fz\u0131o\u011flu\u2019nun zamans\u0131z kayb\u0131 t\u00fcm sevenlerini yasa bo\u011fdu.\u00a0H\u0131fz\u0131o\u011flu\u2019nun d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde kalp krizi ge\u00e7irdi\u011fi ve hayata tutunamad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n