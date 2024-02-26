Kemal Dürüst üç gün daha tutuklu kalacak

UBP’li eski bakan, Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst, “Sahte belge düzenleme, sahte belge tedavüle sürme, sahte evrak düzenlenmesine tahrik etme ve suç gelirinin aklanması” suçlamasıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin yeni detaylar aktaran mali polis, ilk belirlemelere göre Kemal Dürüst’ün, 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği yönünde tespitleri olduğunu anımsattı.

Polis, KSTÜ’nün küçük ortaklarından Serdal Gündüz ile Kemal Dürüst’ün talimatıyla, öğrencilerin ödediği toplamda 140 bin TL’lik okul harcını, okulun hesabına değil, iki çalışanın hesabına aktarıldığını söyledi.

Polis, yine Kemal Dürüst’ün, kendi adına olan HA-OS isimli şirkete ait; biri 24 bin Dolar, diğeri 12 bin Dolar olmak üzere iki arazinin, KSTÜ Mütevelli Heyeti’nin onayı olmadan üniversiteye kiralandığını yönünde tespitleri olduğunu söyledi.

Polis, Kemal Dürüst’ün eşinin talebi üzerine, Serdal Gündüz’ün talimatıyla okulun hesabından 34 bin TL kullanılarak bir çiftin düğünü için pastiç sipariş edildiğini iddia etti.

Polisin şahadeti sırasında söz alan Kemal Dürüst’ün avukatının sorusu üzerine, pastiçlerin, Dürüst ailesinden olmayan bir çift adına sipariş edildiği ifade edildi.

Polis, alınması gereken 21 ifadenin bulunduğunu, toplamda 7 ifade alındığını, aranan emralerin bulunduğunu belirterek 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, Kemal Dürüst’ün 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.