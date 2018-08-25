Keita ve Bidebi tamam sırada Hüseyin Paris var

Sezona büyük sıkıntılarla başlayan K-Pet Süper Ligin İskele temsilcisi Gençler Birliği’nde işler yavaş yavaş yoluna giriyor

YABANCILAR BELİRLENİYOR:

Yeni sezon hazırlıklarına başarılı çalıştırıcı Bülent Aytaç nezaretinde giren kırmızı beyazlılarda kadro ideale yanaşmaya başlarken yabancı oyuncular da belirleniyor. Teknik heyetin olumlu raporu doğrultusunda Keita Ousmane ve Bidebi’yi kadroya katacak olan İskele ekibinde üçüncü yabancı için de TC kökenli Fransız vatandaşı Hüseyin Paris deneniyor

Okan KARADEMİR

Sezona büyük sıkıntılarla başlayan K-Pet Süper Ligin İskele temsilcisi Gençler Birliği’nde işler yavaş yavaş yoluna giriyor.

Yeni sezon hazırlıklarına başarılı çalıştırıcı Bülent Aytaç nezaretinde giren kırmızı beyazlılarda kadro ideale yanaşmaya başlarken yabancı oyuncular da belirleniyor.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız teknik direktör Bülent Aytaç, yabancı transferde Keita Ousmane ve Bidebi için yönetime olumlu rapor verdiklerini söylerken yönetimin pazartesi akşamı yapacağı toplantıda iki yabancının transferini onaylaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Yeniboğaziçi’nde forma giyen savunma oyuncusu Keita Ousmane yaklaşık 1 haftadır, Cihangir’de 1 aylık denemenin ardından istenilmeyen 26 yaşındaki Nijeryalı forvet Bidebi ise 2 haftadır İskele ekibi ile idmanlara çıkıyordu.

Aytaç, “savunmada önemli bir oyuncu olan Keita Ousmane ve Yenicami ile oynanan hazırlık maçında 2 gol birden kaydeden Bidebi ile anlaşmak istiyoruz. Bu konuda yönetime olumlu rapor sunduk. Yönetim büyük ihtimalle bu iki yabancının transferini için pazartesi günü onaylayacak.” dedi.

Üçüncü yabancı için Paris deneniyor

Aytaç, üçüncü yabancı transferi için de 19 yaşındaki TC kökenli Fransız vatandaşı olan Hüseyin Paris’i denediklerini belirterek, “Stoper ve ön libero mevkiinde oynayan Hüseyin Paris, menajerler tarafından Bursaspor U21 takımına getirilmişti ancak oradan da buraya geldi. Şu an bizimle idmanlara çıkıyor. Bugün Akova Eray Vudalı stadında saat 17.30’da Girne Halk Evi ile oynayacağımız hazırlık maçında Hüseyin’e de şans vereceğim. Genç bir oyuncu ancak neler yapabileceğini görmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Transfere devam, kadro ideale yaklaştı

Bülent Aytaç transfer ve takımın son durumuyla ilgili ise şunları söyledi; “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İdeal kadromuza yanaştık. Sezon başında elimizde sadece 8 futbolcumuz vardı. Sıkıntılı günler geçirdik. Yönetimle oturup konuştuk ve bu kadronun çoğaltılması gerektiğini söyledik. Onlar da bu konuda ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar Mustafa Tekpınar, Hasan Sarıoğlu, Cenker Yazar ve Ahmet Aygörmez’e imza attırdık. Bonservisleri bizde olan ve geçen sene Mehmetçik’te oynayan Halil Türen ve Barış da geri dönüş yapıyorlar. Genç takımdan da 2-3 oyuncuyu A takıma monte edip yabancılarla da birlikte ideal kadromuz olan yaklaşık 21-22 oyuncuya ulaşacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.