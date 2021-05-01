Kedilerin sık sık sergilediği 6 davranışı bilim açıkladı

Kaliforniya Üniversitesi Davis’teki Veteriner Tıp bölümünden Emma Grigg, kedilerin davranışlarını anlamanın hayvan sahipleri için yararlı olabileceğini söyledi.

“Kedileri hakkında daha fazla bilgiye sahip olan ve onların davranışlarını anlayan kişiler kedileriyle daha iyi bağ kurabiliyor” diyen Grigg, kedilerin en çok sergilediği 6 davranışın nedenini şöyle açıkladı:

Sevgilerini nasıl gösterirler?

Kediniz ayaklarınızın etrafında dolanıyor, başını bacaklarınıza sürtüyorsa büyük ihtimal size karşı olan sevgisini gösteriyor. “Kedilerin yanaklarında kokularını bırakıp işaretleme yapmak için bir salgı bezi bulunduğunu” belirten Grigg, “Böylelikle sizi de aslında bir anlamda kendi dünyalarının parçası haline getirirler” dedi.

Yanında güvenli hissettikleri birine yakın durmaya çalışmalarının bir güven göstergesi olduğunu belirten araştırmacı, türlerine göre kedilerin fiziksel temas ihtiyaçlarının değiştiğini söyledi.

Neden mırlarlar?

Grigg, kedilerin yalnızca mutluyken mırladıklarını düşünmenin en sık karşılaşılan yanlış anlaşılmalardan biri olduğunu söyledi. Mırlamak genellikle memnuniyet göstergesi olabilirken, kedilerin yaralandıklarında ya da ölmeye yakınken de mırladıkları gözlemlendi.

Neden battaniyeyi yoğururlar?

Kedilerin sıklıkla yaptığı bu hareket yavruyken edindiği bir alışkanlıktan ileri geliyor.

Grigg, kedilerin annelerinden süt emerken bu hareketi yaparak sütün memeden daha rahat gelmesini sağladığını belirtti. “Sevdikleri bir kişinin ya da yatağın üstünde bu hareketi yapıyorlarsa o zaman kendilerini rahatlatmaya çalışıyorlar” diyen Grigg, kedilerin böylece güvende ve konforlu hissettiklerini gösterdiklerini belirtti.

Neden kuş gördüklerinde cıvıldarlar?

Avlarını izleyen kedilerin neden cıvıldama sesi çıkardığı tam olarak bilinmiyor. Fakat hayvan davranışları üzerinde çalışan bilim insanları, kedilerin bu sesi özellikle yakalayamayacaklarını fark ettikleri bir avı görünce heyecanlandıkları için çıkardığını düşünüyor.

Neden kedi nanesini (catnip) severler?

Kedi nanesi tadan kedilerin yüzde 50 ila 75’inin davranışları değişiyor. Kimisi rahatlayıp gevşerken kimisi de uyarılarak saldırganlaşabiliyor. Bilim insanları bunun kedi nanesi içinde bulunan nepatalakton adlı yağdan kaynaklandığını düşünüyor.

Kediler bunu kokladığında tıpkı bir ilaç almış gibi merkezi sinir sistemleri uyarılıyor. Bazı kedilerde bu madde öforik ya da halüsinojenik etkiler yaratabiliyor.

Neden dizüstü bilgisayarların üstüne yatarlar?

Kediler bu davranışı genellikle dizüstü bilgisayarın verdiği sıcaklık hoşlarına gittiği için sergiliyor.

Bu bariz açıklamaya ek olarak Griggs, kedilerin bunu ayrıca sahipleriyle ilişki kurmak için yaptığını da belirtti. Bilim insanı, “Bizim dikkatimizi çekmek istiyorlar. O anda bizimle birlikte olmak istiyorlar” dedi.

Kediler eşyalarımızın üzerine yatarak hem bizim gibi kokan şeylere daha yakın duruyor hem de aynı eşyaların üzerine kokularını bırakarak bunları kendi alanlarının içine katıyor.