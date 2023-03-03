Kedilerde FIP Hastalığı Nedir?

Kedi feline enfeksiyöz peritonitis hastalığı, kısaca FIP olarak adlandırılır. Kedilerin ve özellikle yavru kedilerin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Adını virüsün latince isminin baş harflerinden alan FIP, kedi koronavirüsü olarak bilinir. Yanlış bir algı yaratmamak amacı ile, bu hastalığın insanlarda görülen Coronavirus(SARS-COVID19) virüsü ile tamamen farklı bir virüs olduğunu hatırlatmam gerekir. Son zamanlarda kliniğimize başvuran hastalarımızın büyük bir kısmında maalesef FIP hastalığı ile karşılaşıyoruz. Bu yazımda size sinsi seyreden ve tedavi edilmediği durumlarda öldürücü olabilen bu hastalığın bulgularından,teşhis ve tedavisinden bahsedeceğim.

Kedilerde Fip Hastalığı Hangi Yaşlarda Görünür?

Kedilerin korona virüs hastalığı; her yaş kediyi etkileyebilmekle beraber sıklıkla 3 yaşın altındaki, özellikle 4-16 aylık kedileri etkileyen, kronik bir rahatsızlıktır. Hastalığın klinik bulguları görülmeye başladığı zaman yüksek ölüm oranlarıyla seyretmekle beraber bazı olgularda haftalar bazında hayatta kalma süreleriyle karşılaşılmaktadır.

Bulaşma kedilerin yoğun olarak yaşadığı ya da pozitif kedilerin bulunduğu ortamlarda dışkı ile etrafa saçılarak negatif olan diğer kedilerin bu virüsü sindirim yoluyla (Oral olarak) almasıyla şekillenir. Mutant Kedi Korona virüsleri, hızlı bir şekilde çoğalabilme yeteneğine sahiptir. Bazı kediler bu mutant virüse karşı genetik olarak dayanıklı olabilirler ve bu kedilerde hastalık tablosu gelişmeyebilir. Ancak birçok kedide stres ve diğer faktörler (virüse maruz kaldıkları yaş, enfekte oldukları andaki stres etmenleri vb.) hastalığın ortaya çıkışında etkilidir.

Kedilerde Fip Belirtileri Nelerdir?

Dış ortamda yaygın olarak bulunan bu virüse maruz kalındıktan sonraki süreçte klinik tablo şekillenmeye başlar. Virüse ilk maruz kalınan zamanla klinik bulgularının ortaya çıkış zamanı arasındaki süre birkaç gün ile birkaç ay arasında değişebilmektedir. Bu süreç kedinin virüsle savaştığı dönemi ifade edebilir ve bu süre sonunda kedi bu savaşı çok büyük oranda kaybeder. Diğer bir nokta ise ıslak FIP olarak nitelendirilen (Örneğin karnında sıvı birikmesi) klinik tablolar daha ölümcül seyreder . Diğer taraftan hastalığın kuru formu (karında sıvı birikmeden gözlenen FIP tablosu) ve yaşlılarda hastalık daha uzun sürebilmektedir.

Nadir durumlarda klinik bulgularda düzelme gözlense de birkaç hafta ya da birkaç ay sonra hastalığın tekrarlaması sık karşılaşılan bir durumdur. FIP’in her kedide aynı klinik seyri takip etmemesi hayvan sahiplerinin, kedisinin hastalığının tanısı hakkında şüpheye düşmesine sebep olmaktadır. Bununla birlikte FIP’in klinik ve laboratuvar bulguları Veteriner Hekiminiz tarafından çok kolay tespit edilebilir. Bu bulguları başlık altında toplamam gerekirse;

-Göğüs içinde sıvı birikmesi

-Soluma zorluğu

-Karında genişleme

-Hırıltılı nefes

-İştahsızlık

-Ateş

-Kilo kaybı

-Sarılık

-İshal

Bu bulgular ıslak formda en sık görülen bulgulardır. Bunun yanı sıra feline enfeksiyöz peritonitis hastalığının kuru formunda da ateş, sarılık, kilo kaybı, iştah kaybı ve halsizlik görülür. Sıvı toplanması en az düzeyde olup kuru formda göz ve sinirsel belirtiler dikkat çekicidir. Özellikle yavru kedilerin yürümede zorluk yaşaması geçici felç ve görme kayıpları önem verilmesi gereken belirtiler arasında yer alır.

FIP hastalığının son formu ise akciğer formudur.Akciğer formu kedilerin akciğer bölgesinde intihaplanma meydana getirmektedir.Ancak bu form büyük olasılıkla tedavi edilebilmektedir.İshal,kabızlık ve kanlı dışkı bu formda belirti olarak yaygındır.

Kedilerde Feline Enfeksiyöz Peritonitis Tedavisi

Kedilerde FIP hastalığı tedavisi semptomatik olarak yapılmaktadır. Çok eskiden beri görülen bir hastalık olmasına rağmen, çoğunlukla kedilerin bağışıklık sistemi güçlü olduğu için bu hastalığın üstesinden geldiği görülür. Ancak bağışıklığı yetersiz olan yavru kediler başta olmak üzere çeşitli kronik hastalıkları olan kediler, FIP hastalığına yenik düşerek yaşamını kaybedebilir. FIP hastalığında tedavi sadece semptomatik olarak yapılır. Bu sebeple FIP hastalığının tedavisinde kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır:

-Bağışıklık sistemi güçlendirici ilaç takviyesi

-İnterferonlar

-Vitamin kürleri

-C vitamin desteği

-Antibiyotik desteği

–GS441524 İlacı – Piyasada bulunan en etkili FIP tedavi ilacıdır. Ancak ilaç fiyatı çok yüksek olduğundan dolayı her hasta sahibi tarafından tercih edilmemektedir.

Bu tür tedavi araçları kullanarak kedilerin bağışıklık sistemini güçlendirmek ve FIP hastalığının semptomatik şekilde tedavi edilmesi amaçlanır. Kesin bir tedavisi bulunmayan kedilerde feline enfeksiyöz peritonitis tedavi sürecinde güçlü ve dengeli beslenme de çok önemlidir.

Yukarda saydığım belirtilerden bir veya birkaçını kedinizde görmeniz durumunda en hızlı şekilde Veteriner Hekiminize başvurunuz. Unutmayın, erken tedavi her zaman hayat kurtarır.

Herkese sağlıklı bir hafta ve sağlıklı bir mart ayı diliyorum.