Dünya

‘Kedi yavruları’ sanıp evde beslediği hayvanlar puma çıktı

26 Kasım 2019

Arjantin’in kuzeyindeki Tucuman eyaletinde Florencia Lobo adlı bir kişinin, “anneleri ölen bir kedinin yavruları” sanarak evde beslemeye başladığı hayvanlar puma çıktı.

Santa Rosa de Leales kasabasında yaşayan Lobo, yol kenarında bulduğu ve 2 ay evde beslediği hayvanların puma olduğunu veteriner muayenesinde öğrendi.

Lobo, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, “Hayvanları kardeşimle, ölü bir kedinin yanında bulduk. Anneleri doğum sırasında öldü sandık. Eve getirdikten sonra biri öldü, diğerine Tito adını verdik” dedi.

Lobo’ya göre veteriner, başta hayvanın ne olduğunu bilemediğini ancak “kesinlikle normal bir kedi olmadığını” söyledi.

Sonrasında hayvanın Güney Amerika ve Kuzey Amerika’nın güneyine özgü bir puma cinsi olan puma yaguarundi olduğu ortaya çıktı.

Doğaya salınacak

Yerba Buena’daki bir hayvan barınağına teslim edilen yavru pumanın bir süre sonra doğaya salınacağı açıklandı.

Sürüngen, kurbağa, kuş ve balıkla beslenen bu hayvanların çok iyi yüzdükleri ve ağaçlara tırmanabildikleri belirtiliyor.

ABD’de Humane Society adlı hayvanlara yardım örgütü, yaralanma gibi yardıma ihtiyaçları olduğuna dair bir işaret olmadıkça hayvanların kurtarılmaması gerektiği tavsiyesinde bulundu.



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