‘Kazhal’ Kısa Filminin Gala Gecesi ARUCAD’da gerçekleşti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) çekimleri gerçekleştirilen Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi İranlı sanatçı Ali Azhari’nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, uluslararası festivallere gönderilen “KAZHAL” isimli kısa filmin ilk gösterimi, Konferans Salonunda düzenlenen gala gecesi ile sinemaseverlerle buluştu.

ARUCAD’ın akademisyenleri, öğrencileri ve çalışanlarından oluşan bir ekip ile Üniversitenin mekanları ve imkanları kullanarak gerçekleştirilen kısa film, İranlı bir kadın olan Kazhal’ın, daha güvenilir bir yaşam arayışıyla Kıbrıs’a taşınması ile başlıyor. Kazhal, Kıbrıs’a gelmeden önce İran’da yakın zamanda Mahsa Amini’nin ölümünün ardından kadınların özgürlüğü ve günlük yaşamda uğradıkları ayrımcılığın sona ermesi için yaşanan ayaklanmalara katılıyor ve yaralanıyor. Yara aldığı yerden yeni bir hayat yeşertecek olan Kazhal, bir bebek beklemektedir.

İranlı film yapımcısı ve görüntü yönetmeni olan ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Ali Azhari, senaryo yazımı/sinematografi alanında profesyonel olarak İran sinemasında çalıştı. Kazhal filmi ile yönetmenliğini yapan Azhari’nin araştırma alanı etkileşimli sinema ve sonrası üzerine odaklanmıştır.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi filmi izledikten sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlimiz Ali Azhari’nin kısa filmi hem duygusal hem dünya gerçeklerini ortaya koyan, bu anlamda önemli mesajlar içeren bir film oldu. Kadınların özgürlüğü ve geleceğimiz olan çocuklar için düşünmememizi sağlıyor. Bu anlamda oldukça değerli. Bizim için bir diğer gurur veren tarafı bu kısa filmin Üniversitemizde üretilmiş olmasıdır. Başta yönetmen Ali Azhari ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Üniversitedeki ilk gösteriminin ardından uluslararası festivalleri dolaşacak filmin bu yolculuğunda başarılı olmasını dilerim.”

Kısa filmin yönetmeni Ali Azhari, “Doğup büyüdüğüm ülkemde kadın özgürlüğü için yaşanan mücadele uzakta da yaşasak her zaman kalbimizle hissettiğimiz, aklımızın orada olduğu bir süreçti. Ailem, arkadaşlarım İran’da yaşıyor. Onlardan uzakta olmak yaşananların sesi olmama engel değildi. Ben de sanatımla yaşananları anlatmak istedim. Bu filmi Masha Amini ve İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin anısına adadım” dedi.

ARUCAD’ın akademisyenleri, öğrencileri ve çalışanlarından oluşan film ekibi ile Üniversitenin mekanları kullanarak gerçekleştirilen kısa film için konuşmaya devam eden Azhari şunları kaydetti; “Çalıştığım üniversitemde bir filmi baştan sona getirebilecek imkanların olması beni son derece mutlu etti. Filmde emeği geçen tüm akademisyen arkadaşlarıma, öğrencilerime ve beni destekleyen Üniversite yönetimine teşekkürü bir borç bilirim.”

Gösterimlerin ardından Sanatçı Batu Gündal’ın moderatörlüğünde, yönetmen Ali Azhari, oyuncular Pariya Vaziri ve Elnaz Nasehi, yönetmen yardımcıları Yelis Sezener, kamera asistanı Mohammed Abdallah ile soru-cevap paneli gerçekleştirildi. Panelde ekip film yapımına ilişkin soruları cevapladı.