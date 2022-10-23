Kazanan dostluk ve barış oldu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) üyesi öğretmenler ile Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası (POED) üyeleri dostluk maçında karşılaştılar.

Geçtiğimiz aylarda Limasol’da yapılan ilk maç sonrasında ikinci maç Balıkesir Sahası’nda oynandı. Dostça ve centilmence geçen maç sonunda kazanan ise dostluk ve barış oldu.

Öğretmenler arasındaki ilişkileri geliştirme ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan temaslar çerçevesinde oynanan maç sonunda ise öğretmenler birlikte yemek yiyerek, güzel vakit geçirdiler.