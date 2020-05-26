Dünya

Kazakistan’da kar leoparları karantinayı fırsat bilerek şehre indi

İsrail’deki kızıl tilkilerden, Tayland’daki dev kaplumbağalara, dünyanın dört bir yanında vahşi hayvanlar karantina nedeniyle boş olan yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Son olarak, Kazakistan’da nesli tükenmekte olan kar leoparları yürüyüş yolunda görüntülendi.

26 Mayıs 2020
kar leoparları


Kazakistan’ın en büyük şehri olan Almatı kenti yakınlarında, soyu tükenmekte olan kar leoparları yeni tip corona virüs (Covid-19) karantinası nedeniyle boş kalan bir yürüyüş yolunda görüldü.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA VAHŞİ YAŞAM GERİ DÖNDÜ

Biri erkek, biri dişi ve biri de yavru olan üç kar leoparının görüntüleri, tehlike altında  türleri korumak için çalışan Kar Leoparı Vakfı tarafından Büyük Almatı Gölü yakınlarında kurulan bir hareket sensörü donanımlı kamera tuzağı ile yakalandı.

ORTA ASYA’DA YALNIZCA 10 BİN KAR LEOPARI KALDI

Kar leoparı Kazakistan’ın resmi bir sembolünde yer alıyor, ancak zoolog Alexey Grachyov, Orta Asya’da sadece 10 bin kar leoparının kaldığını ve yalnızca  20’sinin Almatı yakınlarındaki dağlarda yaşadığını söyledi.

Reuters’a konuşan Grachyov, kar leoparlarının yalnızca yüksek irtifalarda yaşadıklarına dair yanlış bir inancın olduğunu, gerçekte , insan yerleşimlerine düşünüldüğünden daha yakınlarda bulunduklarını söyledi.

“Kar leoparları, insan varlığına adapte olmuş eşsiz türlerden biri. Her kar leoparı muhtemelen insanları, arabaları sürelşi görür ve onların yaşam alanlarını nasıl işgal ettiğini anlar” ifadelerini kullanan Grachov, bununla birlikte yürüyüş yolunda kar leoparlarına rastlanmasının sıradışı olduğunu söyledi.

Almatı şehri Trans-Ili Alatau dağlarının eteklerinde yer alıyor ve bölgedeki çok seviyeli parkur sayısı nedeniyle yürüyüşçüler ve kampçılar arasında popüler bir konumda bulunuyor.  Ancak, 19 Mart’tan bu yana karantinadaolan şehirde normalde meşgul olan yollar sessizleşti.

BAŞKA HAYVANLAR DA KARANTİNADAN YARARLANDI

Kar Leoparı Vakfı, diğer hayvanların da insanların da insanların yokluğundan faydalandığını belirterek, “Son zamanlarda kamera tuzaklarımızı kontrol etmek için geri döndük ve en inanılmaz çekimleri yaptık. Almatı sakinleri karantinadayken, ayılar şehre geri döndü. Ayrıca, fotoğraf makinemiz yavru bir tilkiyi de görüntüledi” ifadelerini kullandı.

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