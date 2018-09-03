Kazakistan Çarın Kanyonu: Dünyanın en büyük ikinci kanyonu

Almatı’ya 200 km uzaklıkta yer alan bir doğa harikası, Çarın Kanyonu görüntüsüyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan Çarın Kanyonu…

Çarın Kanyonu’nun uzunluğu 90 kilometre. 3 km uzunluğa sahip olan Kaleler Vadisi’ni araçla, atla ya da yaya olarak gezmek mümkün.

Vadi sonunda bulunan Çarın Nehri ise yorgunluğunuzu üzerinizden atmak için birebir.

Son yıllarda nehir kıyısında açılan lokanta, bambu evler ve Kazak Çadırları doyumsuz bir tatil imkanı sunuyor doğa tutkunlarına.

Yüksekliği 100 ile 300 metre arasında olan kanyonda; kumun kızıl rengini, step yeşilini ve gökyüzünün mavisini bir arada görmek mümkün.