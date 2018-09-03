Boşta kaldılar

Türkiye’de bir dönem kariyerinde zirve yapmış ve büyük takımlarda top koşturmuş milli oyunculardan Sabri Sarıoğlu, Volkan Şen, Sercan Yıldırım ve Semih Şentürk gibi isimler kulüpsüz kaldı

TAKIMLARIMIZ PEŞİNDE:

Ülkemiz futbolunda 2 Ekim’de bitecek olan Yabancı Transfer Dönemi için takımlarımız gözlerini bu oyunculara çevirdi. Başta Girne ekipleri olmak üzere birçok takımımız, Türkiye’de boşta kalan bu oyuncuları ülkemize getirerek forma giydirmenin peşinde

Türkiye Spor Toto Süper Ligi’nde 2018-2019 futbol sezonu 1. transfer dönemi 1 Eylül’de sona ererken, bir dönem kariyerinde zirve yapmış ve büyük takımlarda top koşturmuş milli oyunculardan Sabri Sarıoğlu, Volkan Şen, Sercan Yıldırım ve Semih Şentürk gibi isimler kulüpsüz kaldı.

Hal böyle olunca da ülkemiz futbolunda 2 Ekim’de bitecek olan Yabancı Transfer Dönemi için takımlarımız gözlerini bu oyunculara çevirdi.

Başta Girne ekipleri olmak üzere birçok takımımız Türkiye’de boşta kalan bu oyuncuları ülkemize getirerek forma giydirmenin peşinde.

SABRİ SARIOĞLU

Galatasaray’da forma giydiği 14 sezonda tam 15 kupa kaldıran Sabri Sarıoğlu, Göztepe ile sözleşmesi bittikten sonra hiçbir kulüple anlaşamadı ve boşta kaldı. Tecrübeli futbolcunun jübile yapması bekleniyor.

VOLKAN ŞEN

Bursaspor’da şampiyonluk yaşayan, Trabzonspor’dan sonra Fenerbahçe forması giyen, son olarak Konyaspor’da ter döken Volkan Şen de ‘kulüpsüz oyuncular’ kervanına katıldı.

SERCAN YILDIRIM

Bursa’da zirve yaptığı dönemde geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen, ancak sonrasında her sezon düşüş yaşayan Sercan Yıldırım’a da talip çıkmadı.

SEMİH ŞENTÜRK

Fenerbahçe’de oynadığı yıllarda ‘nöbetçi golcü’ lakabıyla tanınan Semih Şentürk son olarak forma giydiği Eskişehirspor’la olan sözleşmesi bittikten sonra kulüpsüz kaldı.