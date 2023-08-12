Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan Kırdar, tespit edilerek tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan Kırdar, tespit edilerek tutuklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bugün saat 01.35 sıralarında dikkatsizliği sonucu kaza yapan ve ardından kaza yerinden ayrılan 20 yaşında Burak Kırdar, tespit edilerek tutuklandı.

Polis, kazada yaralanın olmadığını duyurdu.


Polis’ten yapılan açıklamaya göre kaza, Kırdar’ın MB 063 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Artesa Trading Ltd. önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisinde bulunan beton rögar kapağına ve palmiye ağacına çarpmasıyla gerçekleşti. Araç, sağ kısmı üzerine devrilerek durdu.

Kazaya ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, kaza yerinden kaldırılan araç ve sürücü Burak Kırdar bulundu ve Kırdar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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Tags:Burak KırdarLefkoşa
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