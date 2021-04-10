Kaza yapan araç alev aldı: Yaralılar var

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Girne-Lefkosa Anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada KD 338 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refujdeki beton bariyerlere çarptı ve ardından araç alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve yanındaki yolcunun Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor .Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.