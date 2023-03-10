Kayseri’de 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri’nin Hacılar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

”Olumsuzluk bildiriminde bulunulmadı”

Kaysei Valisi Şenol Esmer, olumsuz bir durum ihbarının olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

”10.03.2023 tarih, saat 05.28’de merkez üssü Hacılar ilçemiz Karpuzsekisi mevkisinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk bildiriminde bulunulmadı. Ekiplerimiz saha kontrol çalışmalarına yönlendirildi. Geçmiş olsun.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, “İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun” ifadelerini kullandı.

”Saha tarama çalışmaları devam etmektedir”

AFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Kayseri ilimiz Hacılar ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”