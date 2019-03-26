Türkiye

Kayseri Havalimanı’nda silah sesleri: 2 polis yaralı

26 Mart 2019
Kayseri havalimanı

Kayseri Havalimanı iç hatlar gidiş terminalinde meslektaşı ile tartışan bir polis cinnet getirdi. Önce meslektaşını silahıyla ateş ederek yaralayan polis memuru, ardından intihar girişiminde bulundu. Yaralı 2 polis, hastaneye sevk edildi.

DHA’nın aktardığı habere göre olay bugün saat 16.40 sıralarında Kayseri Havalimanı iç hatlar terminalinde meydana geldi.
İlk bilgilere göre, havalimanda görevli iki polis arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada polis memurlarından biri, cinnet getirerek önce meslektaşına ateş etti. Ardından da intihar girişiminde bulundu.

Yaralı 2 polis memuruna, önce havalimanında görevli diğer polisler ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulansla hastanaye sevk edildi.

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