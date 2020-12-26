Kayıp Şehitler defnedildi

7’si kız, 7’si erkek… en küçüğü 4 aylık, toplam 14 Şehit… Havva Süleyman 12; Aliye Süleyman 10; Halil Bayram 11; Eren Bayram 12; Mustafa Bayram 3; Ayşe Bayram 9; Zehra Bayram 6 aylık; Hüseyin Arif 11; Yüksel Arif 9; Hayriye Arif 4 aylık; Göksel Arif 10; Sevgi Hasan 10; Ayşe Hasan 17; Aziz Fikri 11.” Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 1974 tarihinde, Kanlı Terör Örgütü EOKA tarafından şehit edilen, yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan, 7’si kız 7’si erkek 14 kayıp şehit, düzenlenen askeri törenle Murarağa Sandallar Şehitliği’ne defnedildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkilileri ile şehit aileleri katıldı. Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 46 yıl önce yaşanan ve toplumsal bellekte büyük yer eden acıları hatırladıklarını söyledi. Bu olayların asla unutulmayacağını ifade eden Benan, bağımsızlık ve özgürlüğün değerinin iyi bilinmesinin önemine vurgu yaptı.

Benan, “İnsanlık tarihine yüz karası olarak geçen bu olayları unutmadık ve unutmayacağız” diyerek, Türkiye ve Türk ordusunun Kıbrıs’a barışı getirdiğini, barışın da en garanti teminatı olduğunun altını çizdi. Benan konuşmasının sonunda, kayıp şahısların bulunmasında büyük özverisi olan kayıp şahıslar komitesine teşekkür etti.Konuşmanın ardından şehitlerin cenaze namazı kılındı.Cenaze namazını Din İşleri Başkanı Talip Atalay kıldırdı. Şehitlerin mezar başında yerlerini almasının ardından, saygı duruşu ve saygı atışı gerçekleştirildi.

Türk bayraklarının ve şehit fotoğraflarının şehit yakınlarına teslim edilmesinin ardından defin işlemi gerçekleştirildi.