Spor

Kaygısız-Denktaş takası gündemde

19 Haziran 2019

Küçük Kaymaklı’da kiralık futbolcular listesinde yer alan kaleci Raif Denktaş Pehlivan ile Gençlik Gücü’nde forma giyen Mehmet Kaygısız’ın takas olma ihtimali transfer gündeminin sıcak bir gelişmesi olarak karşımıza çıkacak.
Uzun yıllar Küçük Kaymaklı takımında forma giyen tecrübeli defans futbolcusu Mehmet Kaygısız serbest transfer hakkını kullanarak geçen sezonu Gençlik Gücü’nde geçirmişti.

G.Gücü ile sezonu play-out hattının üzerinde tamamlayan Mehmet Kaygısız, 2019-2020 sezonu öncesinde yeniden eski takımına dönmenin eşiğine geldi.
Geçen sezonu kötü bir yerde tamamlayarak play-out maçları sonrası lige tutunan Kaymaklı yeni sezon öncesinde büyük bir değişime giderek birçok futbolcu ile yollarını ayırdı. Bunlardan biri olan Raif Denktaş Pehlivan kiralık listesinde yer alıyor. Kaymaklı ve G.Gücü yetkililerinin zemin yokladığı bu girişim ile Mehmet Kaygısız ile Raif Denktaş Pehlivan takas işlemleri ilerleyen günlerde resmi görüşmelerde gündeme gelecek.

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