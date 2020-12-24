Kayalp: Spor denilince akla futbol geliyor

Koronavirüs nedeniyle duran spor branşlarından bazıları yasaklar kalktıktan sonra başlarken bazıları başlatılmadı. Sporcular bu süreçte birçok olumsuzluklar yaşarken, daha sonra alınan tedbirler, imzalanan protokoller ile yeniden spor branşları, resmi yarışlar ve lig organizasyonları başladı.

Federasyon başkanları, antrenör ve yöneticiler ile zaman zaman söyleşiler yaparak gazetemizde görüşlerine yer verdik şimdi sporculara yöneliyoruz.

İlk konuk Sıla Kayalp

Farklı farklı spor branşlarında sporculara 5 soru yöneltiyoruz ve sporcuların düşüncelerini sizlere aktaracağız. Sporcular Yazı Dizisi’nin ilk konuğu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) voleybolcusu Sıla Kayalp oldu. 1996 doğumlu Sıla plaj voleybolunda da kadınların son şampiyonu aynı zamanda. Annesi Serpil Kayalp ve babası Zeki Kayalp gibi spor tutkunu olan ve küçük yaştan voleybol sporu ile ilgilenen Sıla ile soru cevaplarımız sizlerle.

1-Covid-19 döneminde spor yönetimini nasıl buluyorsun?

SK: Covid 19 döneminde spor adına alınan kararları mantıklı buluyorum. Maalesef durum bu kadar ciddiyken kimsenin başkalarının hayatlarını etkileyecek sorumluluklar almamasını anormal bir durum olarak görmüyorum.

2-Bağlı olduğun federasyonun organizasyonları ve bu dönemdeki çalışması veya çalışma yapmaması için ne düşünüyorsun?

SK: Voleybol Federasyonu ilk vaka adamıza geldiğinde uygun tedbirler aldı ve son maçlarımızı da iptal etmişti. Bence bu karar mantıklıydı, çünkü hemen arkasından ülkede “OHAL” olmuştu. Daha sonra yaz döneminde vakaların azalmasıyla Covid kurallarına uygun şekilde “Beach Volley” düzenlenmiş ve faaliyet göstermemize izin verilmiştir. Şu anda 2021 sezonu için haber bekliyoruz, ancak vakaların ve iç bulaşın artmasıyla ertelenme kararı çıkması bizi şaşırtmaz.

3-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsun?

SK: Voleybol takım oyunudur ve takım antrenmanları çok önemlidir, ancak böyle bir dönemde bireysel antrenmanlar yapmak daha mantıklı olacaktır. Sporcuların motivasyonlarını kaybetmemeleri için evlerinde kullanabildikleri malzemelerle bireysel spor yapmaya devam etmeleri gerektiğini, gerekirse antrenörlerimiz tarafından online seans açılarak buna katkı sağlanması gerektiğini düşünmekteyim.

Ayrıca açık hava koşuları da motivasyon ve “fit”lik açısından gelişime katkı sağlar. Bu hem sporcuların motivasyon kaybetmemelerini hem de sahaya geri dönüş yaptıklarında fit ve oynamaya hazır dönmelerini sağlar.

4-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl bulun?

SK: Maalesef bizim ülkemizde spor denilince akla futbol geliyor. Salon sporlarına olan ilginin artırılması, voleybol, basketbol, hentbol, tenis gibi branşlara daha da katkı sağlanması gerektiğini düşünüyorum.

5-Ülkede sporu idare edenlere veya federasyonunuza ne söylemek istersiniz?