Kayalıklara sıkışan şahıs, polis itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 08.00 sıralarında Çatalköy’de faaliyet gösteren Acpulco otelin doğu kısmında Vogue diye bilinen yerde, deniz kenarında kayalıklar üzerinde balık tutmakta olan Hüseyin CENGİZ (E-44), dalgaların vurması sonucu dengesini kaybederek düşüp ayağı kayalıklara sıkışmıştır. Söz konusu şahıs olay yerine intikal eden polis itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırılan söz konusu şahıs sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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