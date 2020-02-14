Kıbrıs

KAYAD, HAKSEN’e “Birlikte Daha Güçlüyüz” projesini tanıttı

14 Şubat 2020

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), ev içi şiddetle mücadele için hazırladığı projeyi bugün HAKSEN’e tanıttı.

Ev içi şiddetle mücadele için sivil toplum ağı oluşturmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği, ev içi şiddet, cinsel sağlık hakkında müfredat hazırlayarak eğitim müfredatına entegre etmek amacını taşıyan “Birlikte Daha Güçlü” projesinin üç yıl süreceği belirtildi.

HAKSEN’den verilen bilgiye göre, sendika başkanı Eren Büyükoğlu, KAYAD’ın projesine destek belirtti.

Büyükoğlu, KAYAD yetkilileriyle ilerleyen süreçte birlikte projeler üretmek amacıyla iş birliği protokolü imzalanması konusunu da görüştü.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yeniboğaziçi’nde silahlar patladı, 1 kişi yaralı

Yeniboğaziçi’nde silahlar patladı, 1 kişi yaralı

14 Şubat 2020
Photo of Deniz Nasıfoğlu yaşam savaşını kaybetti

Deniz Nasıfoğlu yaşam savaşını kaybetti

14 Şubat 2020
Photo of İngiltere’den Tatar’ın doğrudan uçuş açıklamalarına yanıt

İngiltere’den Tatar’ın doğrudan uçuş açıklamalarına yanıt

13 Şubat 2020
Photo of Gamze Fellahoğlu davasında doktorun talebi reddedildi

Gamze Fellahoğlu davasında doktorun talebi reddedildi

13 Şubat 2020
Photo of Tatar: İngiltere’den direkt uçuşların başlaması mümkün

Tatar: İngiltere’den direkt uçuşların başlaması mümkün

13 Şubat 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı seçimi için ödenekler belirlendi

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ödenekler belirlendi

13 Şubat 2020
Photo of TCG Sakarya denizaltı halkın ziyaretine açılacak

TCG Sakarya denizaltı halkın ziyaretine açılacak

13 Şubat 2020
Photo of Larnaka Limanı geçici olarak ‘savaş limanı’ oluyor

Larnaka Limanı geçici olarak ‘savaş limanı’ oluyor

13 Şubat 2020
Photo of Anastasiadis AB Konseyi Başkanı’yla göç konusunu görüştü

Anastasiadis AB Konseyi Başkanı’yla göç konusunu görüştü

13 Şubat 2020
Photo of Güneyde sadece 20 tane “Gyps Fulvus” türü akbaba kaldı

Güneyde sadece 20 tane “Gyps Fulvus” türü akbaba kaldı

13 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı