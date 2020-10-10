Kaya: Sosyal medya pandemi ile mücadelede pozitif katkı sağladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğberk Kaya, Kuzey Kıbrıs bağlamında sosyal medya kullanıcıları ile gerçekleştirdiği çalışmasında, hükümet yetkilileri ve karar vericilerin Covid-19 salgınına yönelik önlemler alırken sosyal medyadan gelen tepkileri dikkate alarak ve hatta bazı kararları sosyal medyadan gelen olumsuz tepkiler üzerine yeniden düzenleyerek hareket ettiklerine inandıkları sonucuna ulaştı.

Yrd. Doç. Dr. Kaya, KKTC’de bulunan 668 kişiyle Covid-19 salgınında birinci dalga olarak sayılan Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirdiği çalışmasında, bu durumun elektronik katılımcılık ve demokrasi bağlamında önemli olduğunu belirterek, ancak alınan kararların sürekli değişmesinin vatandaşlar bağlamında belirsizlik yarattığını ve güven kaybına neden olduğu sonucuna da ulaşıldığını kaydetti.

Sosyal Medya Covid-19 Farkındalığını, Kişisel ve Çevresel Hijyenin Önemini Arttırdı

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının KKTC’de sosyal medya kullanımına yaptığı olası etkileri değerlendiren Kaya, araştırmanın sonuçlarına dayanarak, sosyal medya kullanımının gerek Covid-19 farkındalığı, gerekse de kişisel ve çevresel hijyene verilen önemin artmasında önemli rol oynadığını tespitinde bulundu.

Kaya, “Technology in Society” isimli uluslararası dergide yayınlanan “Covid-19 Pandemi Sürecinde Kıbrıslıların Sosyal Medya Kullanımının Etkisindeki Değişimler” başlıklı araştırmasının, sosyal medya kullanımının normal dönemlere kıyasla pandemi döneminde gösterdiği farklıkları da yansıttığını ifade etti.

Normal dönemde, sosyal medyanın çoğunlukla lüks tüketim ve harcamaların yansıtıldığı bir yer olduğuna dikkat çeken Kaya, sosyal medyanın pandemi döneminde insanlar arasında virüse karşı bilgi paylaşımı ve dayanışmanın arttığı bir platforma döndüğünü, bunun da pandemi ile mücadelede pozitif katkı sağladığını dile getirdi.

Kaya, bilginin bu denli hızla yayıldığı günümüzde, doğruluğu tescillenmeyen ve dezenformasyon yaratan sahte haberlerin çok önemli bir sorun olduğunu da hatırlatarak, araştırma sonuçlarına göre “ülkemizde bulunan sosyal medya kullanıcılarının resmi kaynakları takip ettiklerini ve bu bilincin sahte haber yayılımını engellediğini” ifade etti.