Kaya 3 gün daha poliste tutuklu kalacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Kaya 3 gün daha poliste tutuklu kalacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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(Kamalı Haber) – Güneşköy'de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında gerçekleşen kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İzzet Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) – Güneşköy’de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında gerçekleşen kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İzzet Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Güzelyurt adli şubede görevli polis çavuşu Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli zanlı İzzet Kaya’nın 15 Mart 2023 tarihinde, saat 13.50 sıralarında Güneşköy’de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında, fabrikaya ait forklift’in asansör kısmına çıkan arkadaşı Faruk Ölmez’i, şaka yapmak amacıyla asansör ile kaldırıp fabrika avlusu içerisinde dolaştırdığı bir esnada Faruk Ölmez’in konu fabrika avlusu içerisinden geçmekte olan elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.


Polis müşteki  yaralanan Faruk Ölmez’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından  yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç  Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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Tags:faruk ölmezforkliftİzzet Kayakaza
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