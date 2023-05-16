Kaya 3 gün daha poliste tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Güneşköy’de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında gerçekleşen kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İzzet Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Güzelyurt adli şubede görevli polis çavuşu Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli zanlı İzzet Kaya’nın 15 Mart 2023 tarihinde, saat 13.50 sıralarında Güneşköy’de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında, fabrikaya ait forklift’in asansör kısmına çıkan arkadaşı Faruk Ölmez’i, şaka yapmak amacıyla asansör ile kaldırıp fabrika avlusu içerisinde dolaştırdığı bir esnada Faruk Ölmez’in konu fabrika avlusu içerisinden geçmekte olan elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis müşteki yaralanan Faruk Ölmez’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.